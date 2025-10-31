Bugünkü canlı ReachX Mainnet qiyməti 0.01547096 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı ReachX Mainnet qiyməti 0.01547096 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

2025-10-31 14:20:38 (UTC+8)

ReachX Mainnet (RX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

$ 0.02014509
$ 0.02014509$ 0.02014509

$ 0.01326584
$ 0.01326584$ 0.01326584

--

--

0.00%

0.00%

ReachX Mainnet (RX) canlı qiyməti $0.01547096. RX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. RX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0.02014509, ən aşağı qiyməti isə $ 0.01326584 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, RX son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə 0.00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

ReachX Mainnet (RX) Bazar Məlumatları

--
----

ReachX Mainnet üzrə cari Bazar Dəyəri $ 7.74M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. RX üzrə dövriyyədə olan təklif 500.00M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 15.47M təşkil edir.

ReachX Mainnet (RX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində ReachX Mainnet / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə ReachX Mainnet / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.0000000000.
Son 60 gündə ReachX Mainnet / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.0000000000.
Son 90 gündə ReachX Mainnet / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0.00000000000.00%
60 Gün$ 0.00000000000.00%
90 Gün$ 0--

ReachX Mainnet (RX) Nədir?

In the digital age—where information flows incessantly and access to influencers has become so easy it's nearly meaningless—genuine interaction effectiveness is under threat. Platforms like LinkedIn or X (formerly Twitter) allow unrestricted messaging, but this very openness has led to an inevitable consequence: rampant spam, low-value interactions, and growing fatigue for both senders and recipients.

The “Pay-to-Reach” model—paying for direct access—is emerging as a breakthrough solution to reconstruct the personal communication structure. Recently, this concept was revisited by Changpeng Zhao (CZ) in March 2025 in a strategic post, proposing the tokenization of reach instead of time. Rather than issuing tokens for “consulting hours”—a model that never really worked—CZ suggested a new approach where KOLs (Key Opinion Leaders) set their own price per message (e.g., 0.1 or 1 BNB), with the platform acting as a mediator: verifying, pricing, sharing revenue, and issuing refunds if no response is given.

This philosophy forms the foundation of ReachX—a Web3 platform redefining how we connect, engage, and create value from attention. With ReachX, senders must pay with RX tokens to message someone. In return, recipients are guaranteed a response or get their tokens refunded. All identities are verified through X (Twitter) accounts, and the process is transparently operated on blockchain.

ReachX expands the “Pay-to-Reach” model beyond messaging to include:

Scheduling in-depth consultations

ReachPass – Decentralized Messaging Access Package

Purchasing exclusive content

Integrating professional AI services

B2B collaborations

To optimize transaction speed and cost, ReachX will first launch on the Base network—offering fast infrastructure, low fees, and a Web3 user-friendly experience. After this initial phase, the platform will expand to Binance Smart Chain (BSC) and other networks to enhance cross-chain liquidity and accessibility.

Alongside identity verification via X (Twitter), ReachX will soon integrate verification through LinkedIn and other professional networks, aiming to broaden its ecosystem beyond crypto and support experts across diverse industries.

With ReachX, every conversation becomes a commitment, and attention is valued as a true asset—transparent, fair, and verifiable on blockchain.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

ReachX Mainnet (RX) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

ReachX Mainnet Qiymət Proqnozu (USD)

ReachX Mainnet (RX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? ReachX Mainnet (RX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? ReachX Mainnet üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

ReachX Mainnet qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

RX Aktivindən Yerli Valyutalara

ReachX Mainnet (RX) Tokenomikası

ReachX Mainnet (RX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. RX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: ReachX Mainnet (RX) Haqq;nda Suallar

Bugünkü ReachX Mainnet (RX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı RX qiyməti 0.01547096 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
RX / USD cari qiyməti nədir?
RX / USD cari qiyməti $ 0.01547096 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
ReachX Mainnet üçün bazar dəyəri nədir?
RX üçün bazar dəyəri $ 7.74M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
RX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
RX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 500.00M USD təşkil edir.
RX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
RX ATH qiyməti olan 0.02014509 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı RX qiyməti (ATL) nədir?
RX ATL qiyməti olan 0.01326584 USD dəyərinə endi.
RX ticarət həcmi nədir?
RX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
RX bu il daha da yüksələcək?
RX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün RX qiymət proqnozuna baxın.
2025-10-31 14:20:38 (UTC+8)

İmtina

