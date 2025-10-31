Bugünkü canlı Ratecoin qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RATE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RATE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Ratecoin qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RATE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RATE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

RATE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

RATE Qiymət Məlumatları

RATE Whitepaper

RATE Rəsmi Veb-saytı

RATE Tokenomikası

RATE Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Ratecoin Logosu

Ratecoin Qiyməti (RATE)

Siyahıya alınmadı

1 RATE / USD Canlı Qiyməti:

$0,00013851
$0,00013851$0,00013851
-8,80%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Ratecoin (RATE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:20:29 (UTC+8)

Ratecoin (RATE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,35%

-8,84%

+5,54%

+5,54%

Ratecoin (RATE) canlı qiyməti --. RATE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. RATE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, RATE son bir saat ərzində -0,35%, 24 saat ərzində -8,84% və son 7 gündə isə +5,54% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Ratecoin (RATE) Bazar Məlumatları

$ 136,36K
$ 136,36K$ 136,36K

--
----

$ 136,36K
$ 136,36K$ 136,36K

984,52M
984,52M 984,52M

984.517.004,764642
984.517.004,764642 984.517.004,764642

Ratecoin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 136,36K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. RATE üzrə dövriyyədə olan təklif 984,52M, ümumi təklif isə 984517004.764642 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 136,36K təşkil edir.

Ratecoin (RATE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Ratecoin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Ratecoin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Ratecoin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Ratecoin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-8,84%
30 Gün$ 0+34,36%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Ratecoin (RATE) Nədir?

RateCoin ($RATE) is a meme-based cryptocurrency launched on 17 September 2025 through Pump.fun, a Solana-based token launch platform. It is designed as an “Attention Capital Markets” (ACM) token that parodies global monetary policy and central banking events. The project’s concept is centered around capturing market sentiment during macroeconomic developments such as interest rate changes, inflation reports, and policy announcements.

RateCoin has a fixed maximum supply of 1,000,000,000 tokens, with a portion allocated to a locked development wallet that follows a scheduled monthly burn. The circulating supply is publicly verifiable on Solana explorers such as Solscan.

The project does not claim intrinsic utility or yield but positions itself as a community-driven experiment in narrative and speculative reflexivity. Engagement is built around meme culture, social media participation, and community-led initiatives that respond to economic events.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Ratecoin (RATE) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Ratecoin Qiymət Proqnozu (USD)

Ratecoin (RATE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Ratecoin (RATE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Ratecoin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Ratecoin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

RATE Aktivindən Yerli Valyutalara

Ratecoin (RATE) Tokenomikası

Ratecoin (RATE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. RATE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Ratecoin (RATE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Ratecoin (RATE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı RATE qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
RATE / USD cari qiyməti nədir?
RATE / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Ratecoin üçün bazar dəyəri nədir?
RATE üçün bazar dəyəri $ 136,36K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
RATE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
RATE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 984,52M USD təşkil edir.
RATE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
RATE ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı RATE qiyməti (ATL) nədir?
RATE ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
RATE ticarət həcmi nədir?
RATE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
RATE bu il daha da yüksələcək?
RATE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün RATE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:20:29 (UTC+8)

Ratecoin (RATE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.617,12
$109.617,12$109.617,12

+1,77%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.829,20
$3.829,20$3.829,20

+1,46%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03142
$0,03142$0,03142

+25,42%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,12
$185,12$185,12

+0,02%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.829,20
$3.829,20$3.829,20

+1,46%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.617,12
$109.617,12$109.617,12

+1,77%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,12
$185,12$185,12

+0,02%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4817
$2,4817$2,4817

+1,13%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18442
$0,18442$0,18442

+2,07%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002900
$0,002900$0,002900

-42,00%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00980
$0,00980$0,00980

-2,00%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002556
$0,0002556$0,0002556

+308,96%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0045446
$0,0045446$0,0045446

+4.949,55%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0595
$0,0595$0,0595

+1.759,37%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000031900
$0,0000000000000000000000031900$0,0000000000000000000000031900

+538,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,27591
$0,27591$0,27591

+122,34%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,037689
$0,037689$0,037689

+102,41%