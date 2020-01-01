Rapids (RPD) Tokenomikası

Rapids (RPD) Tokenomikası

Rapids (RPD) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
USD

Rapids (RPD) Məlumatları

We are a creative agency with a passion for innovation & the design of beautiful creations. We have all envisioned certain aspects of past cryptocurrency projects we would have liked to see come to fruition, and we are applying those underlying philosophies to Rapids.

Social Media Networks have become the new medium of personal expression and overall communication. Cryptocurrency and blockchain technology have also enriched our lives by altering the way we transact through online channels.

Combining the technologies of social media along with blockchain technology, Rapids aspires to make online transactions even more accessible.

With Rapids embedded into social media platforms, we will be able to send and receive payments directly to friends, family, colleagues, companies, and anyone in between.

We are currently in the development phase and are expanding daily. Follow us on social media to support our cause and to stay up to date.

Rəsmi Veb-sayt:
https://www.rapidsnetwork.io/

Rapids (RPD) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Rapids (RPD) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 2,58K
$ 2,58K
Ümumi Təchizat:
$ 19,05M
$ 19,05M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 10,39M
$ 10,39M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 4,74K
$ 4,74K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,122474
$ 0,122474
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0
$ 0
Cari Qiymət:
$ 0,00024884
$ 0,00024884

Rapids (RPD) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Rapids (RPD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum RPD token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

RPD tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq RPD tokenomikasını başa düşdünüzsə, RPD tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

RPD Qiymət Proqnozu

RPD kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? RPD qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.