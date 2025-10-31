Bugünkü canlı RankFi qiyməti 0,00001049 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RANKFI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RANKFI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı RankFi qiyməti 0,00001049 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RANKFI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RANKFI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

RANKFI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

RANKFI Qiymət Məlumatları

RANKFI Rəsmi Veb-saytı

RANKFI Tokenomikası

RANKFI Qiymət Proqnozu

RankFi Logosu

RankFi Qiyməti (RANKFI)

Siyahıya alınmadı

1 RANKFI / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-1,40%1D
mexc
RankFi (RANKFI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:59:21 (UTC+8)

RankFi (RANKFI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00001038
24 saat Aşağı
$ 0,0000107
24 saat Yüksək

$ 0,00001038
$ 0,0000107
$ 0,00027469
$ 0,00001038
--

-1,42%

-4,27%

-4,27%

RankFi (RANKFI) canlı qiyməti $0,00001049. RANKFI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00001038 və ən yüksək $ 0,0000107 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. RANKFI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00027469, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00001038 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, RANKFI son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -1,42% və son 7 gündə isə -4,27% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

RankFi (RANKFI) Bazar Məlumatları

$ 10,48K
--
$ 10,48K
999,32M
999.320.117,577867
RankFi üzrə cari Bazar Dəyəri $ 10,48K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. RANKFI üzrə dövriyyədə olan təklif 999,32M, ümumi təklif isə 999320117.577867 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 10,48K təşkil edir.

RankFi (RANKFI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində RankFi / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə RankFi / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000040044.
Son 60 gündə RankFi / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000081635.
Son 90 gündə RankFi / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00009651290625354845.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-1,42%
30 Gün$ -0,0000040044-38,17%
60 Gün$ -0,0000081635-77,82%
90 Gün$ -0,00009651290625354845-90,19%

RankFi (RANKFI) Nədir?

RankFi is your gateway to discovering the smartest crypto traders on Solana. By tracking trader performance, PnL, and even X (Twitter) activity, RankFi empowers users to learn, copy, or analyze the moves of the best. It’s a sleek, data-rich platform focused on transparency, trader discovery, and actionable insight. With advanced dashboards, deep analytics, and social integration, RankFi is redefining how the crypto crowd learns from the elite. Built for Solana. Built for results.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

RankFi (RANKFI) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

RankFi Qiymət Proqnozu (USD)

RankFi (RANKFI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? RankFi (RANKFI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? RankFi üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

RankFi qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

RANKFI Aktivindən Yerli Valyutalara

RankFi (RANKFI) Tokenomikası

RankFi (RANKFI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. RANKFI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: RankFi (RANKFI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü RankFi (RANKFI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı RANKFI qiyməti 0,00001049 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
RANKFI / USD cari qiyməti nədir?
RANKFI / USD cari qiyməti $ 0,00001049 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
RankFi üçün bazar dəyəri nədir?
RANKFI üçün bazar dəyəri $ 10,48K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
RANKFI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
RANKFI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,32M USD təşkil edir.
RANKFI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
RANKFI ATH qiyməti olan 0,00027469 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı RANKFI qiyməti (ATL) nədir?
RANKFI ATL qiyməti olan 0,00001038 USD dəyərinə endi.
RANKFI ticarət həcmi nədir?
RANKFI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
RANKFI bu il daha da yüksələcək?
RANKFI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün RANKFI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:59:21 (UTC+8)

RankFi (RANKFI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

