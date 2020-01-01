Radx Ai ($RADX) Tokenomikası

Radx Ai ($RADX) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
USD

Radx Ai ($RADX) Məlumatları

$RADX (RADX AI) Meme Token As a united team of developers, we are dedicated to creating impactful events to boost brand recognition and more. RADX AI is committed to becoming the most renowned AI token in the market. Our strong base includes reputable individuals who support us in financing exchange listings and marketing endeavors. By uniting our community team, we grow stronger together, aiming to set a new benchmark in AI tokens. Our pure tokenomics form the foundation of our contract, establishing us as the gold standard. Our decentralized Web3 community empowers us as we pave the way forward.

Rəsmi Veb-sayt:
https://radx-ai.com
Whitepaper:
https://img1.wsimg.com/blobby/go/3c94cd89-bb8f-4b0a-8915-18a023b7503a/downloads/RADX-AI-WHITEPAPER.pdf?ver=1721405442246

Radx Ai ($RADX) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Radx Ai ($RADX) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 9,38K
$ 9,38K$ 9,38K
Ümumi Təchizat:
$ 6,25B
$ 6,25B$ 6,25B
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 6,25B
$ 6,25B$ 6,25B
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 9,38K
$ 9,38K$ 9,38K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,00002215
$ 0,00002215$ 0,00002215
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,00000149
$ 0,00000149$ 0,00000149
Cari Qiymət:
$ 0
$ 0$ 0

Radx Ai ($RADX) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Radx Ai ($RADX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum $RADX token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

$RADX tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq $RADX tokenomikasını başa düşdünüzsə, $RADX tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

$RADX Qiymət Proqnozu

$RADX kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? $RADX qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.