RaceX (RACEX) Tokenomikası
RaceX (RACEX) Məlumatları
The first Play-2-Earn racing platform on the Avalanche ecosystem!
This is the first Avalanche Blockchain racing sim that will combine both real-world, on-the-road racing with virtual racing on a first of its kind simulation engine currently in development.
DCRC Racing will use NFTs minted on this platform to represent the cars used in the simulation. These NFTs will be used in our advanced virtual racing simulator, allowing users to benefit from Race-2-Earn features on the platform. These NFTs will be fully upgradeable using burn and re-mint functionalities. The NFTs will also be upgradeable in terms of appearance by adding body kits, changing colors, adding decals, and changing the wheels and tires. Users will be able to construct their NFT and make it completely unique according to their vision! The NFTs can be upgraded in terms of performance too, as owners will be able to purchase performance upgrades to improve the ability of their race cars in the virtual races.
RaceX (RACEX) Tokenomikası və Qiymət Analizi
RaceX (RACEX) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
RaceX (RACEX) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
RaceX (RACEX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum RACEX token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
RACEX tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq RACEX tokenomikasını başa düşdünüzsə, RACEX tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
RACEX Qiymət Proqnozu
RACEX kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? RACEX qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.