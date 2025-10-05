Bugünkü canlı Quokka qiyməti 0,00016743 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində QUOKKA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də QUOKKA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Quokka qiyməti 0,00016743 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində QUOKKA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də QUOKKA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Quokka Qiyməti (QUOKKA)

$0,00016727
$0,00016727$0,00016727
+0,90%1D
USD
Quokka (QUOKKA) Canlı Qiymət Qrafiki
Quokka (QUOKKA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00015936
$ 0,00015936$ 0,00015936
24 saat Aşağı
$ 0,00016806
$ 0,00016806$ 0,00016806
24 saat Yüksək

$ 0,00015936
$ 0,00015936$ 0,00015936

$ 0,00016806
$ 0,00016806$ 0,00016806

$ 0,00075449
$ 0,00075449$ 0,00075449

$ 0,00005859
$ 0,00005859$ 0,00005859

+2,15%

+1,01%

+13,70%

+13,70%

Quokka (QUOKKA) canlı qiyməti $0,00016743. QUOKKA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00015936 və ən yüksək $ 0,00016806 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. QUOKKA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00075449, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00005859 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, QUOKKA son bir saat ərzində +2,15%, 24 saat ərzində +1,01% və son 7 gündə isə +13,70% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Quokka (QUOKKA) Bazar Məlumatları

$ 167,43K
$ 167,43K$ 167,43K

--
----

$ 167,43K
$ 167,43K$ 167,43K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Quokka üzrə cari Bazar Dəyəri $ 167,43K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. QUOKKA üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 167,43K təşkil edir.

Quokka (QUOKKA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Quokka / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Quokka / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000555361.
Son 60 gündə Quokka / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000963140.
Son 90 gündə Quokka / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00009614124139337623.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+1,01%
30 Gün$ -0,0000555361-33,16%
60 Gün$ -0,0000963140-57,52%
90 Gün$ +0,00009614124139337623+134,86%

Quokka (QUOKKA) Nədir?

Quokka is a meme coin on the base chain based on the Australian animal the Quokka. The purpose of this project is to build a community and spread happiness across the base chain given that Quokka's are considered one of the happiest animals on the planet. Quokka is one of if not the only evolving meme coins on base with new art, NFTs, themes and rewards unlocked at each growth stage. The project will build into a game at a later stage and aims to raise money to sponsor quokkas and aid in their survival given that they are endangered.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Quokka (QUOKKA) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Quokka Qiymət Proqnozu (USD)

Quokka (QUOKKA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Quokka (QUOKKA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Quokka üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Quokka qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

QUOKKA Aktivindən Yerli Valyutalara

Quokka (QUOKKA) Tokenomikası

Quokka (QUOKKA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. QUOKKA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Quokka (QUOKKA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Quokka (QUOKKA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı QUOKKA qiyməti 0,00016743 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
QUOKKA / USD cari qiyməti nədir?
QUOKKA / USD cari qiyməti $ 0,00016743 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Quokka üçün bazar dəyəri nədir?
QUOKKA üçün bazar dəyəri $ 167,43K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
QUOKKA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
QUOKKA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
QUOKKA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
QUOKKA ATH qiyməti olan 0,00075449 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı QUOKKA qiyməti (ATL) nədir?
QUOKKA ATL qiyməti olan 0,00005859 USD dəyərinə endi.
QUOKKA ticarət həcmi nədir?
QUOKKA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
QUOKKA bu il daha da yüksələcək?
QUOKKA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün QUOKKA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:48:02 (UTC+8)

