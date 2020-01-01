QQQ6900 (QQQ) Tokenomikası

QQQ6900 (QQQ) Tokenomikası

QQQ6900 (QQQ) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
QQQ6900 (QQQ) Məlumatları

The QQQ project is about democratizing quant finance in a way that resonates with today’s crypto audience. It provides users with access to high-level quant strategies traditionally reserved for institutional investors, all wrapped in a memecoin format that emphasizes community, humor, and the degen culture. Our goal is to bridge the gap between sophisticated quant strategies and the vibrant world of cryptocurrency, making financial tools that were once exclusive more accessible and entertaining.

Rəsmi Veb-sayt:
https://www.qqq6900.com

QQQ6900 (QQQ) Tokenomikası və Qiymət Analizi

QQQ6900 (QQQ) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 57,30K
Ümumi Təchizat:
$ 1,00B
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 1,00B
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 57,30K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,00201926
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0
Cari Qiymət:
$ 0
QQQ6900 (QQQ) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

QQQ6900 (QQQ) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum QQQ token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

QQQ tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq QQQ tokenomikasını başa düşdünüzsə, QQQ tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

QQQ Qiymət Proqnozu

QQQ kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? QQQ qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

