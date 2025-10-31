Bugünkü canlı Qi Dao qiyməti 0,02133027 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində QI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də QI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Qi Dao qiyməti 0,02133027 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində QI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də QI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Qi Dao Logosu

Qi Dao Qiyməti (QI)

Siyahıya alınmadı

1 QI / USD Canlı Qiyməti:

$0,02133027
$0,02133027$0,02133027
-1,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Qi Dao (QI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:18:59 (UTC+8)

Qi Dao (QI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,02007181
$ 0,02007181$ 0,02007181
24 saat Aşağı
$ 0,02194183
$ 0,02194183$ 0,02194183
24 saat Yüksək

$ 0,02007181
$ 0,02007181$ 0,02007181

$ 0,02194183
$ 0,02194183$ 0,02194183

$ 6,09
$ 6,09$ 6,09

$ 0,00255096
$ 0,00255096$ 0,00255096

-0,60%

-1,69%

-0,51%

-0,51%

Qi Dao (QI) canlı qiyməti $0,02133027. QI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,02007181 və ən yüksək $ 0,02194183 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. QI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 6,09, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00255096 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, QI son bir saat ərzində -0,60%, 24 saat ərzində -1,69% və son 7 gündə isə -0,51% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Qi Dao (QI) Bazar Məlumatları

$ 3,14M
$ 3,14M$ 3,14M

--
----

$ 4,28M
$ 4,28M$ 4,28M

146,44M
146,44M 146,44M

200.000.000,0
200.000.000,0 200.000.000,0

Qi Dao üzrə cari Bazar Dəyəri $ 3,14M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. QI üzrə dövriyyədə olan təklif 146,44M, ümumi təklif isə 200000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 4,28M təşkil edir.

Qi Dao (QI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Qi Dao / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00036808753438648.
Son 30 gündə Qi Dao / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0021624585.
Son 60 gündə Qi Dao / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0030391496.
Son 90 gündə Qi Dao / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0001230260742756.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00036808753438648-1,69%
30 Gün$ -0,0021624585-10,13%
60 Gün$ -0,0030391496-14,24%
90 Gün$ +0,0001230260742756+0,58%

Qi Dao (QI) Nədir?

The Qi token—the governance token of the QiDao Protocol—allows those who hold it to vote on changes to the QiDao Protocol. Anyone, not only Qi holders, can submit proposals for a Qi vote. Qi tokens have to be staked to form xQi in order to vote.

Qi holders will decide in a consensus how to distribute the Treasury funds to pay for various infrastructure needs and services. The funds in the Treasury are revenues from Closing Fees, and other income streams. The governance mechanism is designed to be flexible and upgradeable over time.

Qi Dao (QI) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Qi Dao Qiymət Proqnozu (USD)

Qi Dao (QI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Qi Dao (QI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Qi Dao üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Qi Dao qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

QI Aktivindən Yerli Valyutalara

Qi Dao (QI) Tokenomikası

Qi Dao (QI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. QI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Qi Dao (QI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Qi Dao (QI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı QI qiyməti 0,02133027 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
QI / USD cari qiyməti nədir?
QI / USD cari qiyməti $ 0,02133027 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Qi Dao üçün bazar dəyəri nədir?
QI üçün bazar dəyəri $ 3,14M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
QI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
QI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 146,44M USD təşkil edir.
QI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
QI ATH qiyməti olan 6,09 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı QI qiyməti (ATL) nədir?
QI ATL qiyməti olan 0,00255096 USD dəyərinə endi.
QI ticarət həcmi nədir?
QI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
QI bu il daha da yüksələcək?
QI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün QI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:18:59 (UTC+8)

