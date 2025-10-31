Bugünkü canlı Qace Dynamics qiyməti 0,018282 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində QACE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də QACE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Qace Dynamics qiyməti 0,018282 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində QACE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də QACE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Qace Dynamics Qiyməti (QACE)

1 QACE / USD Canlı Qiyməti:

$0,01827359
-6,70%1D
USD
Qace Dynamics (QACE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:18:49 (UTC+8)

Qace Dynamics (QACE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,01767014
24 saat Aşağı
$ 0,01975733
24 saat Yüksək

$ 0,01767014
$ 0,01975733
$ 0,056435
$ 0,01632904
-0,58%

-6,66%

-16,49%

-16,49%

Qace Dynamics (QACE) canlı qiyməti $0,018282. QACE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01767014 və ən yüksək $ 0,01975733 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. QACE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,056435, ən aşağı qiyməti isə $ 0,01632904 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, QACE son bir saat ərzində -0,58%, 24 saat ərzində -6,66% və son 7 gündə isə -16,49% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Qace Dynamics (QACE) Bazar Məlumatları

$ 18,35M
--
$ 18,35M
1,00B
1.000.000.000,0
Qace Dynamics üzrə cari Bazar Dəyəri $ 18,35M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. QACE üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 18,35M təşkil edir.

Qace Dynamics (QACE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Qace Dynamics / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00130602980689482.
Son 30 gündə Qace Dynamics / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0092583229.
Son 60 gündə Qace Dynamics / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Qace Dynamics / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00130602980689482-6,66%
30 Gün$ -0,0092583229-50,64%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Qace Dynamics (QACE) Nədir?

QACE Dynamics | QARC at the Core of Robotics Autonomy

Robotics is advancing fast, yet most projects struggle with the same obstacles: fragmented AI stacks, long integration cycles, and dependence on the cloud. Engineers spend months trying to connect vision, speech, mapping, and decision systems, often ending up with fragile solutions that fail in real-world environments where privacy and reliability matter most.

QACE Dynamics addresses this gap with QARC, our edge AI supercomputer designed specifically for robotics. QARC is a complete kit built to make autonomy truly plug and play. QARC comes preloaded with modular AI blocks that provide the core intelligence robots need:

  1. Vision systems that detect objects, faces, and activities.
  2. Voice understanding for natural command and control.
  3. Mapping and localization for real-time navigation.
  4. Decision orchestration that fuses perception and logic into dependable actions.

These modules are engineered to work seamlessly together, removing the need for advanced AI expertise or complex integration. Robots can be equipped with QARC and instantly gain cognitive capabilities.

The strength of QARC lies in its edge first design. By running intelligence directly on the robot, QARC ensures:

  1. Instant reliability with no dependency on cloud signals.
  2. Privacy by default, keeping sensitive data on site.
  3. Field readiness, allowing robots to operate anywhere, from factories to hospitals to outdoor environments.

At the same time, QARC is flexible. It can connect online when scale or remote coordination is needed, giving robots both local first autonomy and optional cloud extension.

With QARC, the bottlenecks of fragmented AI stacks and complex integration are removed. Instead of being limited by delays and dependencies, robots can operate smarter and adapt faster in real-world scenarios.

This combination of powerful hardware and modular AI is what sets QACE Dynamics apart. QARC is not just a concept, it is a deployable solution that makes advanced autonomy practical.

With QARC, autonomy becomes easy, private, and ready to scale. QACE Dynamics is redefining how robots gain intelligence, turning complex AI into a plug and play foundation for the machines of tomorrow.

QACE Dynamics is where robotics gains true edge autonomy.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Qace Dynamics (QACE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Qace Dynamics Qiymət Proqnozu (USD)

Qace Dynamics (QACE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Qace Dynamics (QACE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Qace Dynamics üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Qace Dynamics qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

QACE Aktivindən Yerli Valyutalara

Qace Dynamics (QACE) Tokenomikası

Qace Dynamics (QACE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. QACE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Qace Dynamics (QACE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Qace Dynamics (QACE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı QACE qiyməti 0,018282 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
QACE / USD cari qiyməti nədir?
QACE / USD cari qiyməti $ 0,018282 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Qace Dynamics üçün bazar dəyəri nədir?
QACE üçün bazar dəyəri $ 18,35M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
QACE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
QACE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
QACE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
QACE ATH qiyməti olan 0,056435 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı QACE qiyməti (ATL) nədir?
QACE ATL qiyməti olan 0,01632904 USD dəyərinə endi.
QACE ticarət həcmi nədir?
QACE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
QACE bu il daha da yüksələcək?
QACE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün QACE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:18:49 (UTC+8)

Qace Dynamics (QACE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

