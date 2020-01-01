Purrfect Universe (PUR) Tokenomikası
PUR is the native utility token of Purrfect Universe, an NFT marketplace built on the Massa blockchain. The platform leverages autonomous smart contracts to enable decentralized buying, selling, and trading of NFTs. PUR Token is used to pay for transaction fees, participate in community initiatives, and access future platform features. With a strong focus on community governance and a meme-inspired identity centered around "Charlie," a unique mascot cat, Purrfect Universe aims to combine functionality with engagement in the Web3 space. The token operates on the Massa network and is distributed through a variety of on-chain and off-chain mechanisms, including LP incentives, airdrops and tipping features.
Purrfect Universe (PUR) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Purrfect Universe (PUR) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Purrfect Universe (PUR) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Purrfect Universe (PUR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum PUR token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
PUR tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
