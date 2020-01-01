Puppet on Sol (PUPPET) Tokenomikası
Puppet on Sol (PUPPET) Məlumatları
Didn’t you know…. we’ve been pulling the strings behind the scenes this entire time.
In the shadowy corners of the digital realm, a master puppeteer weaves a dark yet amusing tale. Politicians, influencers, and celebrities alike find their strings pulled, dancing to a tune they can't control.
The world watches in a mix of horror and hilarity as the puppeteer exerts his influence, turning the most powerful figures into mere marionettes. Welcome to the $PUPPET show, where the boundaries between comedy and conspiracy blur, and every move is both sinister and side-splitting.
Puppet on Sol (PUPPET) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Puppet on Sol (PUPPET) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Puppet on Sol (PUPPET) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Puppet on Sol (PUPPET) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum PUPPET token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
PUPPET tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq PUPPET tokenomikasını başa düşdünüzsə, PUPPET tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.