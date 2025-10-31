Bugünkü canlı PUMPAI qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PUMPAI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PUMPAI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı PUMPAI qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PUMPAI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PUMPAI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

PUMPAI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PUMPAI Qiymət Məlumatları

PUMPAI Rəsmi Veb-saytı

PUMPAI Tokenomikası

PUMPAI Qiymət Proqnozu

PUMPAI Logosu

PUMPAI Qiyməti (PUMPAI)

Siyahıya alınmadı

1 PUMPAI / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+4.30%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
PUMPAI (PUMPAI) Canlı Qiymət Qrafiki
PUMPAI (PUMPAI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.085682
$ 0.085682$ 0.085682

$ 0
$ 0$ 0

-1.18%

+4.40%

-13.98%

-13.98%

PUMPAI (PUMPAI) canlı qiyməti --. PUMPAI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PUMPAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0.085682, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PUMPAI son bir saat ərzində -1.18%, 24 saat ərzində +4.40% və son 7 gündə isə -13.98% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

PUMPAI (PUMPAI) Bazar Məlumatları

$ 20.90K
$ 20.90K$ 20.90K

--
----

$ 78.67K
$ 78.67K$ 78.67K

265.61M
265.61M 265.61M

999,898,062.599896
999,898,062.599896 999,898,062.599896

PUMPAI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 20.90K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. PUMPAI üzrə dövriyyədə olan təklif 265.61M, ümumi təklif isə 999898062.599896 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 78.67K təşkil edir.

PUMPAI (PUMPAI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində PUMPAI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə PUMPAI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə PUMPAI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə PUMPAI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+4.40%
30 Gün$ 0-43.95%
60 Gün$ 0-70.67%
90 Gün$ 0--

PUMPAI (PUMPAI) Nədir?

PumpAI scans Crypto Twitter for trending metas to have the most up to date information on whats popular right now.  

PumpAI will use all the information and tools at its disposal to help you create your coin. Everything you need: descriptions, images, tokens and pools will all be handled by the AI. All you need to do is prompt it.

Tokens launched on PumpAI will be tradeable directly on PumpAI. Users will be able to bid on them until the bonding curve (set marketcap) is reached. Once the bonding curve is reached the token’s LP will automatically transfer to Meteora and will become tradeable on Meteora. Being able to bid on tokens on PumpAI allows users to get in on new launches on day 0, basically before the tokens even hit any markets.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

PUMPAI (PUMPAI) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

PUMPAI Qiymət Proqnozu (USD)

PUMPAI (PUMPAI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? PUMPAI (PUMPAI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? PUMPAI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

PUMPAI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

PUMPAI Aktivindən Yerli Valyutalara

PUMPAI (PUMPAI) Tokenomikası

PUMPAI (PUMPAI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PUMPAI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: PUMPAI (PUMPAI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü PUMPAI (PUMPAI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PUMPAI qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PUMPAI / USD cari qiyməti nədir?
PUMPAI / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
PUMPAI üçün bazar dəyəri nədir?
PUMPAI üçün bazar dəyəri $ 20.90K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PUMPAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PUMPAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 265.61M USD təşkil edir.
PUMPAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PUMPAI ATH qiyməti olan 0.085682 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PUMPAI qiyməti (ATL) nədir?
PUMPAI ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
PUMPAI ticarət həcmi nədir?
PUMPAI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
PUMPAI bu il daha da yüksələcək?
PUMPAI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PUMPAI qiymət proqnozuna baxın.
PUMPAI (PUMPAI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

