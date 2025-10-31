Bugünkü canlı PulseChain Peacock qiyməti 0,02274303 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PCOCK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PCOCK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı PulseChain Peacock qiyməti 0,02274303 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PCOCK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PCOCK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:18:04 (UTC+8)

PulseChain Peacock (PCOCK) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

+1,53%

+35,64%

+74,40%

+74,40%

PulseChain Peacock (PCOCK) canlı qiyməti $0,02274303. PCOCK son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01667886 və ən yüksək $ 0,022679 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PCOCK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,022679, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00191136 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PCOCK son bir saat ərzində +1,53%, 24 saat ərzində +35,64% və son 7 gündə isə +74,40% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

PulseChain Peacock (PCOCK) Bazar Məlumatları

PulseChain Peacock üzrə cari Bazar Dəyəri $ 18,87M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. PCOCK üzrə dövriyyədə olan təklif 845,63M, ümumi təklif isə 845633576.6082813 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 18,87M təşkil edir.

PulseChain Peacock (PCOCK) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində PulseChain Peacock / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00597522.
Son 30 gündə PulseChain Peacock / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,1673027003.
Son 60 gündə PulseChain Peacock / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0957989164.
Son 90 gündə PulseChain Peacock / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00597522+35,64%
30 Gün$ +0,1673027003+735,62%
60 Gün$ +0,0957989164+421,22%
90 Gün$ 0--

PulseChain Peacock (PCOCK) Nədir?

Peacock on PulseChain is PulseChain's Official Mascot Meme, based on posts by Richard Heart twerking on a Peacock stage and Liberty Swaps mascot post on Twitter, PCOCK was created on Pump.tires! Created 2 weeks ago in honour of Liberty Swaps post, Peacock is now one of the hottest and most talked about coins on PulseChain. The project was released into the community by the creator and hopes to be the first 1 billion dollar market cap coin on PulseChain. It has the backing of Liberty Swap Finance and the total supply has been burnt by 15% already. Utility it being working and PCOCK has been paired to many tokens in the ecosystem giving it a solid foundation. Peacock could play a big part in kickstarting PulseChains Bullrun and so has a strong narrative in the community using Pump.tires as the platform to launch from bringing more eyes and adoption to PulseChain. PulseChain has the strongest community in the whole of cryptocurrency so with their backing PCOCK could do some serious gains bringing on PulseChains much needed Bullrun. Peacock is a simple meme at heart but has lot of potential! You can trade it at Liberty Swap and PulseX at lightning speeds and the contract is solid, no blacklisting, buy or sell tax etc and super cheap in gas fees to trade. PCOCK has an army of followers and even more memes to go with it. Trading Peacock also burns PulseChains native token $PLS therefore lowering supply of time and strengthening the whole chain overall. Richard Heart's as a flamboyant character and a pet Peacock fits the bill perfectly! Guarding the gardens of hexico, he's not just a mascot he's the protector of PulseChain!

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır.

PulseChain Peacock Qiymət Proqnozu (USD)

PulseChain Peacock (PCOCK) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? PulseChain Peacock (PCOCK) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? PulseChain Peacock üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

PulseChain Peacock qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

PCOCK Aktivindən Yerli Valyutalara

PulseChain Peacock (PCOCK) Tokenomikası

PulseChain Peacock (PCOCK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PCOCK tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: PulseChain Peacock (PCOCK) Haqq;nda Suallar

Bugünkü PulseChain Peacock (PCOCK) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PCOCK qiyməti 0,02274303 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PCOCK / USD cari qiyməti nədir?
PCOCK / USD cari qiyməti $ 0,02274303 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
PulseChain Peacock üçün bazar dəyəri nədir?
PCOCK üçün bazar dəyəri $ 18,87M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PCOCK aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PCOCK aktivinin dövriyyədə olan təklifi 845,63M USD təşkil edir.
PCOCK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PCOCK ATH qiyməti olan 0,022679 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PCOCK qiyməti (ATL) nədir?
PCOCK ATL qiyməti olan 0,00191136 USD dəyərinə endi.
PCOCK ticarət həcmi nədir?
PCOCK üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
PCOCK bu il daha da yüksələcək?
PCOCK bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PCOCK qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:18:04 (UTC+8)

PulseChain Peacock (PCOCK) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

