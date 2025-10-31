Bugünkü canlı Pubhouse Dominance Index qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PUB / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PUB qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Pubhouse Dominance Index qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PUB / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PUB qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

PUB Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PUB Qiymət Məlumatları

PUB Rəsmi Veb-saytı

PUB Tokenomikası

PUB Qiymət Proqnozu

Pubhouse Dominance Index Logosu

Pubhouse Dominance Index Qiyməti (PUB)

Siyahıya alınmadı

1 PUB / USD Canlı Qiyməti:

$0,0006434
$0,0006434$0,0006434
-8,90%1D
mexc
USD
Pubhouse Dominance Index (PUB) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:17:24 (UTC+8)

Pubhouse Dominance Index (PUB) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00208552
$ 0,00208552$ 0,00208552

$ 0
$ 0$ 0

-0,31%

-8,93%

+37,99%

+37,99%

Pubhouse Dominance Index (PUB) canlı qiyməti --. PUB son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PUB üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00208552, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PUB son bir saat ərzində -0,31%, 24 saat ərzində -8,93% və son 7 gündə isə +37,99% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Pubhouse Dominance Index (PUB) Bazar Məlumatları

$ 627,98K
$ 627,98K$ 627,98K

--
----

$ 627,98K
$ 627,98K$ 627,98K

975,94M
975,94M 975,94M

975.935.373,4458443
975.935.373,4458443 975.935.373,4458443

Pubhouse Dominance Index üzrə cari Bazar Dəyəri $ 627,98K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. PUB üzrə dövriyyədə olan təklif 975,94M, ümumi təklif isə 975935373.4458443 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 627,98K təşkil edir.

Pubhouse Dominance Index (PUB) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Pubhouse Dominance Index / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Pubhouse Dominance Index / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Pubhouse Dominance Index / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Pubhouse Dominance Index / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-8,93%
30 Gün$ 0+143,24%
60 Gün$ 0+84,94%
90 Gün$ 0--

Pubhouse Dominance Index (PUB) Nədir?

Pubhouse is a prediction token market platform where you can create and trade any belief or prediction.

🎯 Create Prediction Tokens

Input any belief or prediction - no forms, tickers, or supply decisions needed
If no similar market exists, create the generated market with a single click
Use article links or Polymarket links to auto-generate new markets
Earn 20% of all trading fees as the market creator

💰 Trade Like Memecoins

Each market has 1 billion tokens deployed to a Uniswap V4 pool
Trade based on attention and belief in predictions
No formal resolution - markets live on attention and speculation
Discover existing markets if your idea already exists

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Pubhouse Dominance Index (PUB) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Pubhouse Dominance Index Qiymət Proqnozu (USD)

Pubhouse Dominance Index (PUB) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Pubhouse Dominance Index (PUB) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Pubhouse Dominance Index üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Pubhouse Dominance Index qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

PUB Aktivindən Yerli Valyutalara

Pubhouse Dominance Index (PUB) Tokenomikası

Pubhouse Dominance Index (PUB) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PUB tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Pubhouse Dominance Index (PUB) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Pubhouse Dominance Index (PUB) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PUB qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PUB / USD cari qiyməti nədir?
PUB / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Pubhouse Dominance Index üçün bazar dəyəri nədir?
PUB üçün bazar dəyəri $ 627,98K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PUB aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PUB aktivinin dövriyyədə olan təklifi 975,94M USD təşkil edir.
PUB üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PUB ATH qiyməti olan 0,00208552 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PUB qiyməti (ATL) nədir?
PUB ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
PUB ticarət həcmi nədir?
PUB üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
PUB bu il daha da yüksələcək?
PUB bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PUB qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:17:24 (UTC+8)

Pubhouse Dominance Index (PUB) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

