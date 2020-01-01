Psy The Cat (PSYCAT) Tokenomikası
Psy The Cat (PSYCAT) Məlumatları
PSYCAT is an innovative art-based meme-coin launched on the Solana blockchain through Pump.fun, aimed at merging the world of digital art with cryptocurrency. The project centers around Psy, a charismatic, anthropomorphic white cat, who navigates the crypto landscape. Each day, Psy's adventures are captured in vibrant, engaging art pieces and shared as memes, fostering a lively community engagement and making the crypto experience more accessible and entertaining.
As Psy explores various artistic realms and crypto-related scenarios, he brings with him a light-hearted, creative spirit that defines the PSYCAT project. This idea is not just about a meme-coin but about building a culture of creativity and community. PSYCAT promises to be a dynamic part of the growing intersection of art and technology, encouraging participation from both meme-coin traders and art lovers.
Psy The Cat (PSYCAT) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Psy The Cat (PSYCAT) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Psy The Cat (PSYCAT) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Psy The Cat (PSYCAT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum PSYCAT token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
PSYCAT tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq PSYCAT tokenomikasını başa düşdünüzsə, PSYCAT tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.