Bugünkü canlı Pryzm qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PRYZM / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PRYZM qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Pryzm qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PRYZM / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PRYZM qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

PRYZM Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PRYZM Qiymət Məlumatları

PRYZM Rəsmi Veb-saytı

PRYZM Tokenomikası

PRYZM Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Pryzm Logosu

Pryzm Qiyməti (PRYZM)

Siyahıya alınmadı

1 PRYZM / USD Canlı Qiyməti:

$0,0008995
$0,0008995$0,0008995
-23,40%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Pryzm (PRYZM) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:16:55 (UTC+8)

Pryzm (PRYZM) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0,00119869
$ 0,00119869$ 0,00119869
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00119869
$ 0,00119869$ 0,00119869

$ 0,120383
$ 0,120383$ 0,120383

$ 0
$ 0$ 0

--

-23,43%

-47,01%

-47,01%

Pryzm (PRYZM) canlı qiyməti --. PRYZM son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0,00119869 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PRYZM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,120383, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PRYZM son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -23,43% və son 7 gündə isə -47,01% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Pryzm (PRYZM) Bazar Məlumatları

$ 223,31K
$ 223,31K$ 223,31K

--
----

$ 946,44K
$ 946,44K$ 946,44K

248,24M
248,24M 248,24M

1.052.092.123,783794
1.052.092.123,783794 1.052.092.123,783794

Pryzm üzrə cari Bazar Dəyəri $ 223,31K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. PRYZM üzrə dövriyyədə olan təklif 248,24M, ümumi təklif isə 1052092123.783794 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 946,44K təşkil edir.

Pryzm (PRYZM) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Pryzm / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000275353098344283.
Son 30 gündə Pryzm / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Pryzm / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Pryzm / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000275353098344283-23,43%
30 Gün$ 0-83,47%
60 Gün$ 0-91,16%
90 Gün$ 0--

Pryzm (PRYZM) Nədir?

Pryzm is at the forefront of blockchain innovation, offering a Layer 1 solution designed to help you tokenize and trade your yield with ease. By splitting your tokens into their original deposit and the staking rewards or yield, Pryzm provides you with the tools to maximize and monetize these components. The platform not only ensures optimal returns but also fosters a developer-friendly environment, encouraging the creation of new decentralized applications and financial products. With Pryzm, you can confidently navigate the blockchain ecosystem, harnessing the full potential of your assets in a secure and efficient manner.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Pryzm (PRYZM) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Pryzm Qiymət Proqnozu (USD)

Pryzm (PRYZM) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Pryzm (PRYZM) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Pryzm üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Pryzm qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

PRYZM Aktivindən Yerli Valyutalara

Pryzm (PRYZM) Tokenomikası

Pryzm (PRYZM) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PRYZM tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Pryzm (PRYZM) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Pryzm (PRYZM) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PRYZM qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PRYZM / USD cari qiyməti nədir?
PRYZM / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Pryzm üçün bazar dəyəri nədir?
PRYZM üçün bazar dəyəri $ 223,31K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PRYZM aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PRYZM aktivinin dövriyyədə olan təklifi 248,24M USD təşkil edir.
PRYZM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PRYZM ATH qiyməti olan 0,120383 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PRYZM qiyməti (ATL) nədir?
PRYZM ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
PRYZM ticarət həcmi nədir?
PRYZM üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
PRYZM bu il daha da yüksələcək?
PRYZM bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PRYZM qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:16:55 (UTC+8)

Pryzm (PRYZM) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.693,75
$109.693,75$109.693,75

+1,84%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.835,93
$3.835,93$3.835,93

+1,64%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03147
$0,03147$0,03147

+25,62%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,24
$185,24$185,24

+0,08%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0001
$1,0001$1,0001

+0,02%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.835,93
$3.835,93$3.835,93

+1,64%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.693,75
$109.693,75$109.693,75

+1,84%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,24
$185,24$185,24

+0,08%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4841
$2,4841$2,4841

+1,23%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18463
$0,18463$0,18463

+2,19%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002900
$0,002900$0,002900

-42,00%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00968
$0,00968$0,00968

-3,20%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002551
$0,0002551$0,0002551

+308,16%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0047887
$0,0047887$0,0047887

+5.220,77%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0595
$0,0595$0,0595

+1.759,37%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000032000
$0,0000000000000000000000032000$0,0000000000000000000000032000

+540,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,27333
$0,27333$0,27333

+120,26%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,038820
$0,038820$0,038820

+108,48%