Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem.
In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM.
Key Features
- Advanced Encryption: Secure and anonymous transactions
- Self-Custody: Giving users complete control over their assets and data
- EVM Compatibility: Designed to work seamlessly within the Ethereum ecosystem.
- Flexible Modular Design: Easily integrate privacy-focused applications and services
- Tor Network Integration: Utilizes the Tor Network to enhance user anonymity and protect against network surveillance.
The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including:
- Nexar: Swap assets whilst maintaining your anonymity. No KYC required.
- Xfera: A privacy-centric storage and file-sharing solution.
- PrivyMail: A decentralized email service with end-end encryption for secure, private email.
- Pass: A Password Manager application designed to store and generate strong and unique passwords for users.
- And there's more!
Privix (PRIVIX) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Privix (PRIVIX) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Privix (PRIVIX) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Privix (PRIVIX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum PRIVIX token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
PRIVIX tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq PRIVIX tokenomikasını başa düşdünüzsə, PRIVIX tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
PRIVIX Qiymət Proqnozu
PRIVIX kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? PRIVIX qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
