Bugünkü canlı Privix qiyməti 0,070666 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PRIVIX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PRIVIX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Privix qiyməti 0,070666 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PRIVIX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PRIVIX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

PRIVIX Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PRIVIX Qiymət Məlumatları

PRIVIX Whitepaper

PRIVIX Rəsmi Veb-saytı

PRIVIX Tokenomikası

PRIVIX Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Privix Logosu

Privix Qiyməti (PRIVIX)

Siyahıya alınmadı

1 PRIVIX / USD Canlı Qiyməti:

$0,070666
$0,070666$0,070666
-7,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Privix (PRIVIX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:47:56 (UTC+8)

Privix (PRIVIX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,05677
$ 0,05677$ 0,05677
24 saat Aşağı
$ 0,076947
$ 0,076947$ 0,076947
24 saat Yüksək

$ 0,05677
$ 0,05677$ 0,05677

$ 0,076947
$ 0,076947$ 0,076947

$ 0,373502
$ 0,373502$ 0,373502

$ 0,05677
$ 0,05677$ 0,05677

+0,36%

-7,63%

-24,02%

-24,02%

Privix (PRIVIX) canlı qiyməti $0,070666. PRIVIX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,05677 və ən yüksək $ 0,076947 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PRIVIX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,373502, ən aşağı qiyməti isə $ 0,05677 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PRIVIX son bir saat ərzində +0,36%, 24 saat ərzində -7,63% və son 7 gündə isə -24,02% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Privix (PRIVIX) Bazar Məlumatları

$ 1,48M
$ 1,48M$ 1,48M

--
----

$ 1,48M
$ 1,48M$ 1,48M

21,00M
21,00M 21,00M

21.000.000,0
21.000.000,0 21.000.000,0

Privix üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,48M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. PRIVIX üzrə dövriyyədə olan təklif 21,00M, ümumi təklif isə 21000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,48M təşkil edir.

Privix (PRIVIX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Privix / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0058449818052473.
Son 30 gündə Privix / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Privix / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Privix / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0058449818052473-7,63%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Privix (PRIVIX) Nədir?

Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem.

In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM.

Key Features

  • Advanced Encryption: Secure and anonymous transactions
  • Self-Custody: Giving users complete control over their assets and data
  • EVM Compatibility: Designed to work seamlessly within the Ethereum ecosystem.
  • Flexible Modular Design: Easily integrate privacy-focused applications and services
  • Tor Network Integration: Utilizes the Tor Network to enhance user anonymity and protect against network surveillance.

The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including:

  • Nexar: Swap assets whilst maintaining your anonymity. No KYC required.
  • Xfera: A privacy-centric storage and file-sharing solution.
  • PrivyMail: A decentralized email service with end-end encryption for secure, private email.
  • Pass: A Password Manager application designed to store and generate strong and unique passwords for users.
  • And there's more!

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Privix (PRIVIX) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Privix Qiymət Proqnozu (USD)

Privix (PRIVIX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Privix (PRIVIX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Privix üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Privix qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

PRIVIX Aktivindən Yerli Valyutalara

Privix (PRIVIX) Tokenomikası

Privix (PRIVIX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PRIVIX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Privix (PRIVIX) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Privix (PRIVIX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PRIVIX qiyməti 0,070666 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PRIVIX / USD cari qiyməti nədir?
PRIVIX / USD cari qiyməti $ 0,070666 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Privix üçün bazar dəyəri nədir?
PRIVIX üçün bazar dəyəri $ 1,48M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PRIVIX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PRIVIX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 21,00M USD təşkil edir.
PRIVIX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PRIVIX ATH qiyməti olan 0,373502 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PRIVIX qiyməti (ATL) nədir?
PRIVIX ATL qiyməti olan 0,05677 USD dəyərinə endi.
PRIVIX ticarət həcmi nədir?
PRIVIX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
PRIVIX bu il daha da yüksələcək?
PRIVIX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PRIVIX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:47:56 (UTC+8)

Privix (PRIVIX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-04 13:39:16Zəncirdə Məlumatlar
ABŞ Ethereum Spot ETF Dünən 233,5 Milyon Dollar Xalis Daxilolma Qeydə Alıb
10-04 11:26:38Sektor Yenilikləri
USDC Emissiyası 75 Milyardı Keçir, Bazar Payı 24.9%-ə Çatır
10-03 10:20:00Sektor Yenilikləri
Ümumi kripto bazar kapitallaşması 4,2 trilyon dollardan yuxarı qayıdır, 24 saat ərzində 2,3% artımla
10-03 05:17:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin avqust ayının ortalarından bəri ilk dəfə $120,000 həddini keçdi
10-01 14:11:00Sektor Yenilikləri
Dünən ABŞ-ın Ethereum spot ETF-ləri $127.5 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb, Bitcoin spot ETF-ləri isə $430 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb
09-30 18:14:00Sektor Yenilikləri
Cari əsas CEX və DEX maliyyələşdirmə dərəcələri bazarın neytral olduğunu, lakin bir qədər ayı meylinin olduğunu göstərir

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.