Private Aviation Finance Token Qiyməti (CINO)
+0,17%
-0,70%
+2,57%
+2,57%
Private Aviation Finance Token (CINO) canlı qiyməti $0,01968416. CINO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01836037 və ən yüksək $ 0,02011099 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CINO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,053481, ən aşağı qiyməti isə $ 0,01799096 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, CINO son bir saat ərzində +0,17%, 24 saat ərzində -0,70% və son 7 gündə isə +2,57% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
Private Aviation Finance Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 13,00M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CINO üzrə dövriyyədə olan təklif 659,71M, ümumi təklif isə 999905830.555595 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 19,70M təşkil edir.
Bu gün ərzində Private Aviation Finance Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00013923937158082.
Son 30 gündə Private Aviation Finance Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0099573799.
Son 60 gündə Private Aviation Finance Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0103126200.
Son 90 gündə Private Aviation Finance Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ -0,00013923937158082
|-0,70%
|30 Gün
|$ -0,0099573799
|-50,58%
|60 Gün
|$ -0,0103126200
|-52,39%
|90 Gün
|$ 0
|--
The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|10-31 05:09:00
|Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
|10-31 01:38:24
|Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
|10-30 11:46:23
|Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
|10-30 07:20:09
|Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
|10-28 21:35:49
|Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
|10-28 14:23:33
|Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
