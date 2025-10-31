Bugünkü canlı Private Aviation Finance Token qiyməti 0,01968416 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CINO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CINO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Private Aviation Finance Token qiyməti 0,01968416 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CINO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CINO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Private Aviation Finance Token Qiyməti (CINO)

$0,01968416
-0,70%1D
Private Aviation Finance Token (CINO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:16:29 (UTC+8)

Private Aviation Finance Token (CINO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,01836037
24 saat Aşağı
$ 0,02011099
24 saat Yüksək

$ 0,01836037
$ 0,02011099
$ 0,053481
$ 0,01799096
+0,17%

-0,70%

+2,57%

+2,57%

Private Aviation Finance Token (CINO) canlı qiyməti $0,01968416. CINO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01836037 və ən yüksək $ 0,02011099 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CINO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,053481, ən aşağı qiyməti isə $ 0,01799096 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CINO son bir saat ərzində +0,17%, 24 saat ərzində -0,70% və son 7 gündə isə +2,57% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Private Aviation Finance Token (CINO) Bazar Məlumatları

$ 13,00M
--
$ 19,70M
659,71M
999.905.830,555595
Private Aviation Finance Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 13,00M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CINO üzrə dövriyyədə olan təklif 659,71M, ümumi təklif isə 999905830.555595 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 19,70M təşkil edir.

Private Aviation Finance Token (CINO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Private Aviation Finance Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00013923937158082.
Son 30 gündə Private Aviation Finance Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0099573799.
Son 60 gündə Private Aviation Finance Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0103126200.
Son 90 gündə Private Aviation Finance Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00013923937158082-0,70%
30 Gün$ -0,0099573799-50,58%
60 Gün$ -0,0103126200-52,39%
90 Gün$ 0--

Private Aviation Finance Token (CINO) Nədir?

The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.

Private Aviation Finance Token (CINO) Mənbəyi

Private Aviation Finance Token Qiymət Proqnozu (USD)

Private Aviation Finance Token (CINO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Private Aviation Finance Token (CINO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Private Aviation Finance Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Private Aviation Finance Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CINO Aktivindən Yerli Valyutalara

Private Aviation Finance Token (CINO) Tokenomikası

Private Aviation Finance Token (CINO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CINO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Private Aviation Finance Token (CINO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Private Aviation Finance Token (CINO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CINO qiyməti 0,01968416 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CINO / USD cari qiyməti nədir?
CINO / USD cari qiyməti $ 0,01968416 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Private Aviation Finance Token üçün bazar dəyəri nədir?
CINO üçün bazar dəyəri $ 13,00M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CINO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CINO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 659,71M USD təşkil edir.
CINO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CINO ATH qiyməti olan 0,053481 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CINO qiyməti (ATL) nədir?
CINO ATL qiyməti olan 0,01799096 USD dəyərinə endi.
CINO ticarət həcmi nədir?
CINO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CINO bu il daha da yüksələcək?
CINO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CINO qiymət proqnozuna baxın.
Private Aviation Finance Token (CINO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

