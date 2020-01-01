Print The Pepe ($PP) Tokenomikası
Print The Pepe ($PP) Məlumatları
What is the project about? Print The Pepe is a Reflections Token that pays holders out in $PEPE
What makes your project unique? We are the only token on ETH that has a working smart contract that pays dividends out in a different token ($PEPE) to holders of our token ($PP)
History of your project. We added liquidity to Uniswap on April the 21stand have been adding new features and engaging with the community daily.
What’s next for your project? Continuing to improve UI/UX, engaging the community, and marketing the token to new prospective investors.
What can your token be used for? It is a means of generating passive income through $PEPE dividends.
Print The Pepe ($PP) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Print The Pepe ($PP) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Print The Pepe ($PP) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Print The Pepe ($PP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum $PP token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
$PP tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq $PP tokenomikasını başa düşdünüzsə, $PP tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
$PP Qiymət Proqnozu
$PP kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? $PP qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.