The XDC Liquid Staking System offers an accessible way for XDC holders to stake their tokens and earn rewards from masternodes without the usual barriers, such as high capital requirements, KYC restrictions, or hosting expenses.
How It Works Stake and Receive Liquid Tokens
When you stake 1 $XDC in the system, you receive 1 $pstXDC (Proof-of-Stake XDC) in return. The exchange rate is always 1 $XDC = 1 $pstXDC.
$pstXDC represents your staked XDC and can be freely used across the ecosystem.
Vault or Masternode Minting
To stake, you first mint an XDC Vault or an XDC Masternode through the platform.
Deposit your $XDC into the Vault or Masternode. Once deposited, $pstXDC is automatically credited to your wallet.
Ecosystem Integration
$pstXDC can be used in DeFi applications, providing liquidity, earning yield, or for trading, all while your staked $XDC continues to earn rewards from masternodes.
Key Features and Benefits Access to Masternode Rewards: By staking through the liquid staking system, users earn rewards generated by XDC masternodes without needing to host or maintain the infrastructure themselves.
No KYC or High Entry Barriers: Traditional masternode participation often requires significant capital (e.g., 10M XDC tokens) and compliance with KYC regulations. The liquid staking system eliminates these hurdles, making it accessible for all XDC holders.
Lower Costs: Hosting expenses are managed at the protocol level, removing the technical and financial burdens on individual users.
Flexibility with $pstXDC: $pstXDC acts as a liquid staking derivative, allowing holders to retain liquidity while earning staking rewards. This token can be transferred, used in decentralized applications, or redeemed for the original $XDC at any time.
Security and Transparency Smart Contract-Driven: The staking system operates on secure smart contracts, ensuring your funds are safe and transactions are transparent.
Decentralized Reward Distribution: Rewards from masternodes are distributed proportionally and transparently to all participants.
Prime Staked XDC (PSXDC) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Prime Staked XDC (PSXDC) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Prime Staked XDC (PSXDC) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Prime Staked XDC (PSXDC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum PSXDC token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
PSXDC tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
