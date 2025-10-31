Bugünkü canlı Predi by Virtuals qiyməti 0.01493194 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PREDI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PREDI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Predi by Virtuals qiyməti 0.01493194 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PREDI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PREDI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Predi by Virtuals Qiyməti (PREDI)

1 PREDI / USD Canlı Qiyməti:

$0.01489264
$0.01489264$0.01489264
-3.30%1D
USD
Predi by Virtuals (PREDI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:16:13 (UTC+8)

Predi by Virtuals (PREDI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0.0120992
$ 0.0120992$ 0.0120992
24 saat Aşağı
$ 0.01894127
$ 0.01894127$ 0.01894127
24 saat Yüksək

$ 0.0120992
$ 0.0120992$ 0.0120992

$ 0.01894127
$ 0.01894127$ 0.01894127

$ 0.01911756
$ 0.01911756$ 0.01911756

$ 0.00040001
$ 0.00040001$ 0.00040001

+3.51%

-3.98%

+19.98%

+19.98%

Predi by Virtuals (PREDI) canlı qiyməti $0.01493194. PREDI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0.0120992 və ən yüksək $ 0.01894127 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PREDI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0.01911756, ən aşağı qiyməti isə $ 0.00040001 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PREDI son bir saat ərzində +3.51%, 24 saat ərzində -3.98% və son 7 gündə isə +19.98% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Predi by Virtuals (PREDI) Bazar Məlumatları

$ 7.36M
$ 7.36M$ 7.36M

--
----

$ 14.73M
$ 14.73M$ 14.73M

498.97M
498.97M 498.97M

998,970,363.0
998,970,363.0 998,970,363.0

Predi by Virtuals üzrə cari Bazar Dəyəri $ 7.36M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. PREDI üzrə dövriyyədə olan təklif 498.97M, ümumi təklif isə 998970363.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 14.73M təşkil edir.

Predi by Virtuals (PREDI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Predi by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.00061948588914119.
Son 30 gündə Predi by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ +0.0172358278.
Son 60 gündə Predi by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ +0.0027192257.
Son 90 gündə Predi by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ +0.010351002413071368.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0.00061948588914119-3.98%
30 Gün$ +0.0172358278+115.43%
60 Gün$ +0.0027192257+18.21%
90 Gün$ +0.010351002413071368+225.96%

Predi by Virtuals (PREDI) Nədir?

PrediBot is an AI agent that enables users to create and place onchain predictions by simply tweeting on X. Built on the PredictBase protocol by the PredictBase team, including an engineer from Amazon, PrediBot brings decentralized prediction markets to everyday users through seamless, natural interactions. Think of it as Polymarket, but with decentralized AI capabilities. Predibot is the first prediction market AI agent to interact with the AIXBT agent making it a key part of the ACP economy.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Predi by Virtuals (PREDI) Mənbəyi

Predi by Virtuals Qiymət Proqnozu (USD)

Predi by Virtuals (PREDI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Predi by Virtuals (PREDI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Predi by Virtuals üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Predi by Virtuals qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

PREDI Aktivindən Yerli Valyutalara

Predi by Virtuals (PREDI) Tokenomikası

Predi by Virtuals (PREDI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PREDI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Predi by Virtuals (PREDI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Predi by Virtuals (PREDI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PREDI qiyməti 0.01493194 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PREDI / USD cari qiyməti nədir?
PREDI / USD cari qiyməti $ 0.01493194 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Predi by Virtuals üçün bazar dəyəri nədir?
PREDI üçün bazar dəyəri $ 7.36M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PREDI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PREDI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 498.97M USD təşkil edir.
PREDI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PREDI ATH qiyməti olan 0.01911756 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PREDI qiyməti (ATL) nədir?
PREDI ATL qiyməti olan 0.00040001 USD dəyərinə endi.
PREDI ticarət həcmi nədir?
PREDI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
PREDI bu il daha da yüksələcək?
PREDI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PREDI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:16:13 (UTC+8)

Predi by Virtuals (PREDI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109,717.23
