Bugünkü canlı Portals qiyməti 0,02384839 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PORTALS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PORTALS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

PORTALS Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PORTALS Qiymət Məlumatları

PORTALS Rəsmi Veb-saytı

PORTALS Tokenomikası

PORTALS Qiymət Proqnozu

Portals Logosu

Portals Qiyməti (PORTALS)

1 PORTALS / USD Canlı Qiyməti:

$0,02384782
-1,70%1D
USD
Portals (PORTALS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:15:45 (UTC+8)

Portals (PORTALS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0201117
24 saat Aşağı
$ 0,02580131
24 saat Yüksək

$ 0,0201117
$ 0,02580131
$ 0,269855
$ 0,0201117
-0,68%

-1,77%

-20,30%

-20,30%

Portals (PORTALS) canlı qiyməti $0,02384839. PORTALS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0201117 və ən yüksək $ 0,02580131 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PORTALS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,269855, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0201117 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PORTALS son bir saat ərzində -0,68%, 24 saat ərzində -1,77% və son 7 gündə isə -20,30% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Portals (PORTALS) Bazar Məlumatları

$ 5,51M
--
$ 23,94M
230,00M
1.000.000.000,0
Portals üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5,51M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. PORTALS üzrə dövriyyədə olan təklif 230,00M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 23,94M təşkil edir.

Portals (PORTALS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Portals / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00043111998996258.
Son 30 gündə Portals / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0132009209.
Son 60 gündə Portals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Portals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00043111998996258-1,77%
30 Gün$ -0,0132009209-55,35%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Portals (PORTALS) Nədir?

Portals is a browser-based, no-code game creation platform designed to unlock the full potential of user-generated content (UGC). By combining easy-to-use game-building tools with a tokenized asset layer, Portals allows creators to not only build and publish games—but also participate in a shared economic network that supports ownership, growth, and revenue generation.

Portals builds on this momentum by introducing new primitives that supercharge the UGC model. Games built on Portals exist within a shared, interconnected ecosystem where tokenized assets can move between games and users—enabling network effects that benefit creators and players alike. Importantly, this interoperability is native to Portals and optimized for games within the ecosystem, creating a flywheel of engagement and value across the network.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Portals (PORTALS) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Portals Qiymət Proqnozu (USD)

Portals (PORTALS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Portals (PORTALS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Portals üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Portals qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

PORTALS Aktivindən Yerli Valyutalara

Portals (PORTALS) Tokenomikası

Portals (PORTALS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PORTALS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Portals (PORTALS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Portals (PORTALS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PORTALS qiyməti 0,02384839 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PORTALS / USD cari qiyməti nədir?
PORTALS / USD cari qiyməti $ 0,02384839 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Portals üçün bazar dəyəri nədir?
PORTALS üçün bazar dəyəri $ 5,51M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PORTALS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PORTALS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 230,00M USD təşkil edir.
PORTALS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PORTALS ATH qiyməti olan 0,269855 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PORTALS qiyməti (ATL) nədir?
PORTALS ATL qiyməti olan 0,0201117 USD dəyərinə endi.
PORTALS ticarət həcmi nədir?
PORTALS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
PORTALS bu il daha da yüksələcək?
PORTALS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PORTALS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:15:45 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

