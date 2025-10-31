Bugünkü canlı PoPi 4i qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində POPI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də POPI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı PoPi 4i qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində POPI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də POPI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

PoPi 4i (POPI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:56:44 (UTC+8)

PoPi 4i (POPI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-7,88%

-7,88%

PoPi 4i (POPI) canlı qiyməti --. POPI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. POPI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, POPI son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə -7,88% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

PoPi 4i (POPI) Bazar Məlumatları

$ 12,28K
$ 12,28K$ 12,28K

--
----

$ 14,98K
$ 14,98K$ 14,98K

819,64M
819,64M 819,64M

999.641.994,034179
999.641.994,034179 999.641.994,034179

PoPi 4i üzrə cari Bazar Dəyəri $ 12,28K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. POPI üzrə dövriyyədə olan təklif 819,64M, ümumi təklif isə 999641994.034179 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 14,98K təşkil edir.

PoPi 4i (POPI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində PoPi 4i / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə PoPi 4i / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə PoPi 4i / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə PoPi 4i / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0-12,44%
60 Gün$ 0+0,92%
90 Gün$ 0--

PoPi 4i (POPI) Nədir?

PoPi is a music type android generating music to encourage happiness and bring victory in combat. By harnessing the power of melodic intelligence, PoPi revolutionizes gameplay with unique sound-based strategies that enhance your gaming experience and provides competitive advantages in the digital battlefield. Maximum supply will be 1 billion PoPi tokens.

[+] Allows for lyric research which could generate bonuses in game Enables minting of exclusive song NFTs based on discovered lyrics Unlock rare musical patterns for enhanced gameplay advantages Expand your influence as the PoPi ecosystem continues to evolve

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

PoPi 4i (POPI) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

PoPi 4i Qiymət Proqnozu (USD)

PoPi 4i (POPI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? PoPi 4i (POPI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? PoPi 4i üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

PoPi 4i qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

POPI Aktivindən Yerli Valyutalara

PoPi 4i (POPI) Tokenomikası

PoPi 4i (POPI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. POPI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: PoPi 4i (POPI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü PoPi 4i (POPI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı POPI qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
POPI / USD cari qiyməti nədir?
POPI / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
PoPi 4i üçün bazar dəyəri nədir?
POPI üçün bazar dəyəri $ 12,28K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
POPI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
POPI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 819,64M USD təşkil edir.
POPI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
POPI ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı POPI qiyməti (ATL) nədir?
POPI ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
POPI ticarət həcmi nədir?
POPI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
POPI bu il daha da yüksələcək?
POPI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün POPI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:56:44 (UTC+8)

PoPi 4i (POPI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

