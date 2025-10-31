Bugünkü canlı poors qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində POORS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də POORS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı poors qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində POORS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də POORS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

POORS Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

POORS Qiymət Məlumatları

POORS Tokenomikası

POORS Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

poors Logosu

poors Qiyməti (POORS)

Siyahıya alınmadı

1 POORS / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-19,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
poors (POORS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:15:31 (UTC+8)

poors (POORS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,21%

-19,64%

-37,23%

-37,23%

poors (POORS) canlı qiyməti --. POORS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. POORS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, POORS son bir saat ərzində -0,21%, 24 saat ərzində -19,64% və son 7 gündə isə -37,23% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

poors (POORS) Bazar Məlumatları

$ 11,79K
$ 11,79K$ 11,79K

--
----

$ 11,79K
$ 11,79K$ 11,79K

996,88M
996,88M 996,88M

996.879.962,5753491
996.879.962,5753491 996.879.962,5753491

poors üzrə cari Bazar Dəyəri $ 11,79K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. POORS üzrə dövriyyədə olan təklif 996,88M, ümumi təklif isə 996879962.5753491 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 11,79K təşkil edir.

poors (POORS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində poors / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə poors / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə poors / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə poors / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-19,64%
30 Gün$ 0-83,61%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

poors (POORS) Nədir?

Thesis: The SUI blockchain and meme token ethics This thesis analyzes meme tokens within the SUI ecosystem, focusing on projects deployed by identifiable developer teams like "$blub dev." It uses a hypothetical case study of a "Poor Coin" ($POORS) to examine the ethical implications of speculative finance within decentralized ecosystems. The research critically explores market dynamics, developer influence, and potential vulnerabilities for retail investors. Introduction The SUI blockchain, with its high-performance and innovative architecture, provides fertile ground for meme tokens. However, this rapid growth introduces ethical dilemmas regarding highly volatile assets. While the specific connection between a "$POORS" token and the "$blub dev" team is unverified, this thesis uses this hypothetical case to explore a broader phenomenon: the role of developer teams in shaping meme token markets. Problem Statement The SUI ecosystem enables rapid asset creation, which can be exploited by developer teams using narratives that appeal to financially vulnerable investors. This thesis questions the ethics of such projects by analyzing the market behaviors and outcomes related to developer-backed meme tokens. It assesses whether SUI's design for accessibility is being used for speculative, ethically questionable purposes. Methodology The study uses both quantitative and qualitative methods. Quantitative analysis involves tracking on-chain data for developer-backed meme tokens on SUI to identify potential market manipulation, such as whale behavior and token distribution. Qualitative analysis includes performing sentiment analysis on community discussions to understand how narratives are framed and received, and conducting discourse analysis on promotional materials from developer teams to identify misleading language. Conclusion The analysis aims to determine if developer-backed meme tokens on SUI, using provocative branding like "$POORS," represent genuine efforts toward financial inclusion or exploitative ventures. The findings can offer insights into the ethical responsibilities of developers, platforms, and investors, and provide a framework for addressing the challenges of speculative markets within decentralized ecosystems.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

poors Qiymət Proqnozu (USD)

poors (POORS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? poors (POORS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? poors üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

poors qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

POORS Aktivindən Yerli Valyutalara

poors (POORS) Tokenomikası

poors (POORS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. POORS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: poors (POORS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü poors (POORS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı POORS qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
POORS / USD cari qiyməti nədir?
POORS / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
poors üçün bazar dəyəri nədir?
POORS üçün bazar dəyəri $ 11,79K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
POORS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
POORS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 996,88M USD təşkil edir.
POORS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
POORS ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı POORS qiyməti (ATL) nədir?
POORS ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
POORS ticarət həcmi nədir?
POORS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
POORS bu il daha da yüksələcək?
POORS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün POORS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:15:31 (UTC+8)

poors (POORS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.693,75
$109.693,75$109.693,75

+1,84%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.835,50
$3.835,50$3.835,50

+1,63%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03147
$0,03147$0,03147

+25,62%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,34
$185,34$185,34

+0,14%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.835,50
$3.835,50$3.835,50

+1,63%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.693,75
$109.693,75$109.693,75

+1,84%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,34
$185,34$185,34

+0,14%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4850
$2,4850$2,4850

+1,27%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18468
$0,18468$0,18468

+2,21%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002900
$0,002900$0,002900

-42,00%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00968
$0,00968$0,00968

-3,20%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002545
$0,0002545$0,0002545

+307,20%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0048278
$0,0048278$0,0048278

+5.264,22%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0596
$0,0596$0,0596

+1.762,50%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000032000
$0,0000000000000000000000032000$0,0000000000000000000000032000

+540,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,27811
$0,27811$0,27811

+124,11%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,039150
$0,039150$0,039150

+110,25%