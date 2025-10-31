Bugünkü canlı Poolz Finance qiyməti 0,22161 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində POOLX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də POOLX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Poolz Finance qiyməti 0,22161 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində POOLX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də POOLX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Poolz Finance Logosu

Poolz Finance Qiyməti (POOLX)

Siyahıya alınmadı

1 POOLX / USD Canlı Qiyməti:

$0,21992
$0,21992$0,21992
-4,60%1D
mexc
USD
Poolz Finance (POOLX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:14:57 (UTC+8)

Poolz Finance (POOLX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,216668
$ 0,216668$ 0,216668
24 saat Aşağı
$ 0,23355
$ 0,23355$ 0,23355
24 saat Yüksək

$ 0,216668
$ 0,216668$ 0,216668

$ 0,23355
$ 0,23355$ 0,23355

$ 7,18
$ 7,18$ 7,18

$ 0,155338
$ 0,155338$ 0,155338

+0,37%

-4,52%

-19,66%

-19,66%

Poolz Finance (POOLX) canlı qiyməti $0,22161. POOLX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,216668 və ən yüksək $ 0,23355 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. POOLX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 7,18, ən aşağı qiyməti isə $ 0,155338 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, POOLX son bir saat ərzində +0,37%, 24 saat ərzində -4,52% və son 7 gündə isə -19,66% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Poolz Finance (POOLX) Bazar Məlumatları

$ 1,15M
$ 1,15M$ 1,15M

--
----

$ 1,21M
$ 1,21M$ 1,21M

5,23M
5,23M 5,23M

5.500.000,0
5.500.000,0 5.500.000,0

Poolz Finance üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,15M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. POOLX üzrə dövriyyədə olan təklif 5,23M, ümumi təklif isə 5500000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,21M təşkil edir.

Poolz Finance (POOLX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Poolz Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0104933723589618.
Son 30 gündə Poolz Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0213022169.
Son 60 gündə Poolz Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0144907676.
Son 90 gündə Poolz Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,01953409034676054.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0104933723589618-4,52%
30 Gün$ -0,0213022169-9,61%
60 Gün$ -0,0144907676-6,53%
90 Gün$ +0,01953409034676054+9,67%

Poolz Finance (POOLX) Nədir?

What is the project about? Poolz is a decentralized cross-chain IDO platform built on top of Web 3.0 infrastructure to enable crypto projects to raise funds before listing.

What makes your project unique?

History of your project. The company was established at the end of 2020 and to date has supported more than 130 projects, with 100+ IDOs on the platform

What’s next for your project?

What can your token be used for? Vacation and travel bookings, trading, and eligibility to participate in future IDOs

Poolz Finance (POOLX) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Poolz Finance Qiymət Proqnozu (USD)

Poolz Finance (POOLX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Poolz Finance (POOLX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Poolz Finance üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Poolz Finance qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

POOLX Aktivindən Yerli Valyutalara

Poolz Finance (POOLX) Tokenomikası

Poolz Finance (POOLX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. POOLX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Poolz Finance (POOLX) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Poolz Finance (POOLX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı POOLX qiyməti 0,22161 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
POOLX / USD cari qiyməti nədir?
POOLX / USD cari qiyməti $ 0,22161 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Poolz Finance üçün bazar dəyəri nədir?
POOLX üçün bazar dəyəri $ 1,15M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
POOLX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
POOLX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 5,23M USD təşkil edir.
POOLX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
POOLX ATH qiyməti olan 7,18 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı POOLX qiyməti (ATL) nədir?
POOLX ATL qiyməti olan 0,155338 USD dəyərinə endi.
POOLX ticarət həcmi nədir?
POOLX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
POOLX bu il daha da yüksələcək?
POOLX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün POOLX qiymət proqnozuna baxın.
Poolz Finance (POOLX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

