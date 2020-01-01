Pooku ($POOKU) Tokenomikası
Welcome to Pooku! Inspired by the adorable “dog with hats” meme, Pooku is here to bring smiles and excitement to your crypto journey. Pooku is the brother of Dog with Hat, ACHI, and can also be seen on Ma_babezz’s Twitter. Follow the owner of Dog with Hat on Instagram: ma_babezz!
Pooku is more than just a token; it’s a celebration of the internet’s quirky and endearing humor. Inspired by the iconic “dogwifhats” meme, Pooku embodies the playful spirit and creativity of the meme community. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or new to the scene, Pooku offers a fun and engaging way to be part of something special. Get ready to laugh, trade, and hodl with Pooku!
Pooku ($POOKU) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Pooku ($POOKU) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Pooku ($POOKU) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Pooku ($POOKU) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum $POOKU token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
$POOKU tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq $POOKU tokenomikasını başa düşdünüzsə, $POOKU tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.