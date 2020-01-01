Poodlana (POODL) Tokenomikası

Poodlana (POODL) Tokenomikası

Poodlana (POODL) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
USD

Poodlana (POODL) Məlumatları

Launched via presale on 17th July, and on the open market on 16th August after 30-days, Poodlana is a poodle-themed Solana altcoin. Tapping into the intense appetite for both high fashion and toy poodles, Poodlana is a coin created specifically for the Asian market.

These strategic decisions by the Poodlana team are based on several insights. Firstly, according to recent data published in CoinDesk, 80% of meme coin trading occurs within Asian hours. And according to Statista, the Far East consumes more luxury fashion than any other region. This direct appeal to such a rich market was likely a contributor to Poodlana raising over $1 million in the first 24 hours of its presale.

Secondly, poodles have shown particular popularity across east Asia, ranking within the top three breeds in China, Japan, and Korea, according to Statista. Since the meme/altcoin market has been heavily dominated by doge derivatives for the past several years, this poodle-centric decision was made to offer East Asian investors a dog-themed meme coin tailored to Asia's specific dog preference.

Roadmap wise, now that Poodlana has listed on CEX it’s ramping up marketing and product development. The Poodlana team has plans to expand its influencer relationships. And, in keeping with its high fashion positioning, Poodlana will be partnering with an array of fashion brands and lifestyle platforms to spread the Poodlana message 360 degrees.

In terms of technical innovation and community perks, Poodlana has plans to create a staking platform serving its elite, fashion-savvy audience, as well as offering them exclusive airdrops and bonuses as the project progresses through its milestones.

Long-term, Poodlana has plans to take the brand fully global, using its core East Asian community as a springboard. Poodlana is going after international partnerships, high-profile event appearances, and multi-language support. And finally, like any half-decent high-profile fashion icon, Poodlana has plans for some poodle philanthropy, with plans to support a range of canine charities.

Rəsmi Veb-sayt:
https://poodlana.com/

Poodlana (POODL) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Poodlana (POODL) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 4,50K
$ 4,50K$ 4,50K
Ümumi Təchizat:
$ 755,67M
$ 755,67M$ 755,67M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 64,50M
$ 64,50M$ 64,50M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 52,69K
$ 52,69K$ 52,69K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,03875254
$ 0,03875254$ 0,03875254
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0
$ 0$ 0
Cari Qiymət:
$ 0
$ 0$ 0

Poodlana (POODL) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Poodlana (POODL) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum POODL token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

POODL tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq POODL tokenomikasını başa düşdünüzsə, POODL tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

POODL Qiymət Proqnozu

POODL kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? POODL qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?

MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.

Spot və Fyuçers bazarlarında 4.000-dən çox ticarət cütü
CEX platformaları arasında ən sürətli token siyahıyaalmaları
Sektorda likvidlik üzrə 1-ci sırada
24/7 Müştəri Xidməti ilə ən aşağı komissiyalar
İstifadəçi vəsaitləri üçün 100% və daha çox token rezervi şəffaflığı
Ultra aşağı giriş tələbləri: Cəmi 1 USDT ilə kriptovalyuta alın
mc_how_why_title
Yalnız 1 USDT ilə kriptovalyuta alın: Kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuz!

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.