Bugünkü canlı POL Staked WBERA qiyməti 2,22 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SWBERA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SWBERA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı POL Staked WBERA qiyməti 2,22 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SWBERA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SWBERA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SWBERA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SWBERA Qiymət Məlumatları

SWBERA Tokenomikası

SWBERA Qiymət Proqnozu

POL Staked WBERA Logosu

POL Staked WBERA Qiyməti (SWBERA)

Siyahıya alınmadı

1 SWBERA / USD Canlı Qiyməti:

$2,22$2,22
-0,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
POL Staked WBERA (SWBERA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:14:03 (UTC+8)

POL Staked WBERA (SWBERA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

+0,07%

-0,61%

-10,86%

-10,86%

POL Staked WBERA (SWBERA) canlı qiyməti $2,22. SWBERA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 2,12 və ən yüksək $ 2,28 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SWBERA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 6,33, ən aşağı qiyməti isə $ 1,93 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SWBERA son bir saat ərzində +0,07%, 24 saat ərzində -0,61% və son 7 gündə isə -10,86% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

POL Staked WBERA (SWBERA) Bazar Məlumatları

--
----

POL Staked WBERA üzrə cari Bazar Dəyəri $ 27,36M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SWBERA üzrə dövriyyədə olan təklif 12,31M, ümumi təklif isə 12312722.54466874 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 27,36M təşkil edir.

POL Staked WBERA (SWBERA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində POL Staked WBERA / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,013846044563427.
Son 30 gündə POL Staked WBERA / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,6781891320.
Son 60 gündə POL Staked WBERA / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,3547679880.
Son 90 gündə POL Staked WBERA / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,013846044563427-0,61%
30 Gün$ -0,6781891320-30,54%
60 Gün$ -0,3547679880-15,98%
90 Gün$ 0--

POL Staked WBERA (SWBERA) Nədir?

POL Staked WBERA Qiymət Proqnozu (USD)

POL Staked WBERA (SWBERA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? POL Staked WBERA (SWBERA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? POL Staked WBERA üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

POL Staked WBERA qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SWBERA Aktivindən Yerli Valyutalara

POL Staked WBERA (SWBERA) Tokenomikası

POL Staked WBERA (SWBERA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SWBERA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: POL Staked WBERA (SWBERA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü POL Staked WBERA (SWBERA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SWBERA qiyməti 2,22 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SWBERA / USD cari qiyməti nədir?
SWBERA / USD cari qiyməti $ 2,22 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
POL Staked WBERA üçün bazar dəyəri nədir?
SWBERA üçün bazar dəyəri $ 27,36M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SWBERA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SWBERA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 12,31M USD təşkil edir.
SWBERA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SWBERA ATH qiyməti olan 6,33 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SWBERA qiyməti (ATL) nədir?
SWBERA ATL qiyməti olan 1,93 USD dəyərinə endi.
SWBERA ticarət həcmi nədir?
SWBERA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SWBERA bu il daha da yüksələcək?
SWBERA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SWBERA qiymət proqnozuna baxın.
POL Staked WBERA (SWBERA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

