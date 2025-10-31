Bugünkü canlı PokPok Agent Brain by Virtuals qiyməti 0,00213734 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CTDA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CTDA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı PokPok Agent Brain by Virtuals qiyməti 0,00213734 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CTDA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CTDA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

PokPok Agent Brain by Virtuals Logosu

PokPok Agent Brain by Virtuals Qiyməti (CTDA)

Siyahıya alınmadı

1 CTDA / USD Canlı Qiyməti:

$0,00213151
$0,00213151
-9,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:13:56 (UTC+8)

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00193202
$ 0,00193202
24 saat Aşağı
$ 0,00249358
$ 0,00249358
24 saat Yüksək

$ 0,00193202
$ 0,00193202

$ 0,00249358
$ 0,00249358

$ 0,01343034
$ 0,01343034

$ 0,00120611
$ 0,00120611

+4,74%

-10,73%

+12,60%

+12,60%

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) canlı qiyməti $0,00213734. CTDA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00193202 və ən yüksək $ 0,00249358 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CTDA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01343034, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00120611 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CTDA son bir saat ərzində +4,74%, 24 saat ərzində -10,73% və son 7 gündə isə +12,60% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Bazar Məlumatları

$ 344,76K
$ 344,76K

--
--

$ 2,13M
$ 2,13M

161,53M
161,53M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0

PokPok Agent Brain by Virtuals üzrə cari Bazar Dəyəri $ 344,76K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CTDA üzrə dövriyyədə olan təklif 161,53M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2,13M təşkil edir.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində PokPok Agent Brain by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000256963967129226.
Son 30 gündə PokPok Agent Brain by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0011866398.
Son 60 gündə PokPok Agent Brain by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0016461243.
Son 90 gündə PokPok Agent Brain by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000256963967129226-10,73%
30 Gün$ -0,0011866398-55,51%
60 Gün$ -0,0016461243-77,01%
90 Gün$ 0--

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Nədir?

PokPok makes options trading easy & fun through gamification & automation.

Our AI Options Vaults fully automate trading, providing a hands-off way to earn passive income.

At the heart of each vault lies the Agent Brain aka Central Trading Decision Agent (CTDA).

The CTDA is the central artificial intelligence layer that coordinates and governs all vault operations, ensuring intelligent and adaptive strategy execution.

PokPok's Agentic network is a combination of 8 agents that flawlessly work together to analyse markets, on-chain sentiment, evaluate optimal trading strategy & autonomously execute trades.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

PokPok Agent Brain by Virtuals Qiymət Proqnozu (USD)

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? PokPok Agent Brain by Virtuals üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

PokPok Agent Brain by Virtuals qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CTDA Aktivindən Yerli Valyutalara

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Tokenomikası

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CTDA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CTDA qiyməti 0,00213734 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CTDA / USD cari qiyməti nədir?
CTDA / USD cari qiyməti $ 0,00213734 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
PokPok Agent Brain by Virtuals üçün bazar dəyəri nədir?
CTDA üçün bazar dəyəri $ 344,76K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CTDA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CTDA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 161,53M USD təşkil edir.
CTDA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CTDA ATH qiyməti olan 0,01343034 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CTDA qiyməti (ATL) nədir?
CTDA ATL qiyməti olan 0,00120611 USD dəyərinə endi.
CTDA ticarət həcmi nədir?
CTDA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CTDA bu il daha da yüksələcək?
CTDA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CTDA qiymət proqnozuna baxın.
PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109.667,75

$3.835,14

$0,03119

$185,22

$1,0000

$3.835,14

$109.667,75

$185,22

$2,4825

$0,18454

$0,00000

$0,00000

$0,002900

$0,00968

$0,0002543

$0,0048755

$0,0564

$0,0000000000000000000000034990

$0,28039

$0,038938

