PLYR Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PLYR Qiymət Məlumatları

PLYR Whitepaper

PLYR Rəsmi Veb-saytı

PLYR Tokenomikası

PLYR Qiymət Proqnozu

PLYR L1 Qiyməti (PLYR)

1 PLYR / USD Canlı Qiyməti:

$0,00344854
$0,00344854$0,00344854
0,00%1D
PLYR L1 (PLYR) Canlı Qiymət Qrafiki
PLYR L1 (PLYR) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,02441299
$ 0,02441299$ 0,02441299

$ 0,0000707
$ 0,0000707$ 0,0000707

--

--

-11,63%

-11,63%

PLYR L1 (PLYR) canlı qiyməti $0,00344854. PLYR son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PLYR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,02441299, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0000707 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PLYR son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə -11,63% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

PLYR L1 (PLYR) Bazar Məlumatları

$ 421,38K
$ 421,38K$ 421,38K

--
----

$ 2,59M
$ 2,59M$ 2,59M

122,19M
122,19M 122,19M

749.980.944,1940541
749.980.944,1940541 749.980.944,1940541

PLYR L1 üzrə cari Bazar Dəyəri $ 421,38K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. PLYR üzrə dövriyyədə olan təklif 122,19M, ümumi təklif isə 749980944.1940541 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2,59M təşkil edir.

PLYR L1 (PLYR) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində PLYR L1 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə PLYR L1 / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0025384009.
Son 60 gündə PLYR L1 / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0008395501.
Son 90 gündə PLYR L1 / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,002416774248680837.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ +0,0025384009+73,61%
60 Gün$ -0,0008395501-24,34%
90 Gün$ -0,002416774248680837-41,20%

PLYR L1 (PLYR) Nədir?

PLYR L1 is all about revolutionizing the way we experience gaming and blockchain. Our mission is to merge the thrill of gaming with the power of decentralized finance (DeFi). Whether you’re a player, developer, or just someone who loves innovation, PLYR gives you the tools to earn, stake, and play in a fully decentralized ecosystem. We’ve built an interconnected universe where in-game rewards, NFTs, and digital assets flow seamlessly across games and platforms. PLYR is here to reshape the future of gaming by making blockchain tech accessible, fun, and truly rewarding for everyone involved!

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

PLYR L1 (PLYR) Mənbəyi

PLYR L1 Qiymət Proqnozu (USD)

PLYR L1 (PLYR) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? PLYR L1 (PLYR) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? PLYR L1 üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

PLYR L1 qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

PLYR Aktivindən Yerli Valyutalara

PLYR L1 (PLYR) Tokenomikası

PLYR L1 (PLYR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PLYR tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: PLYR L1 (PLYR) Haqq;nda Suallar

Bugünkü PLYR L1 (PLYR) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PLYR qiyməti 0,00344854 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PLYR / USD cari qiyməti nədir?
PLYR / USD cari qiyməti $ 0,00344854 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
PLYR L1 üçün bazar dəyəri nədir?
PLYR üçün bazar dəyəri $ 421,38K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PLYR aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PLYR aktivinin dövriyyədə olan təklifi 122,19M USD təşkil edir.
PLYR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PLYR ATH qiyməti olan 0,02441299 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PLYR qiyməti (ATL) nədir?
PLYR ATL qiyməti olan 0,0000707 USD dəyərinə endi.
PLYR ticarət həcmi nədir?
PLYR üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
PLYR bu il daha da yüksələcək?
PLYR bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PLYR qiymət proqnozuna baxın.
