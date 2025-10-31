Bugünkü canlı PLURcoin qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PLUR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PLUR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı PLURcoin qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PLUR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PLUR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

PLURcoin Logosu

PLURcoin Qiyməti (PLUR)

Siyahıya alınmadı

1 PLUR / USD Canlı Qiyməti:

$0,00017206
$0,00017206$0,00017206
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
PLURcoin (PLUR) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:13:26 (UTC+8)

PLURcoin (PLUR) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

PLURcoin (PLUR) canlı qiyməti --. PLUR son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PLUR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PLUR son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

PLURcoin (PLUR) Bazar Məlumatları

$ 188,75K
$ 188,75K$ 188,75K

--
----

$ 9,65M
$ 9,65M$ 9,65M

1,10B
1,10B 1,10B

56.097.013.924,83797
56.097.013.924,83797 56.097.013.924,83797

PLURcoin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 188,75K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. PLUR üzrə dövriyyədə olan təklif 1,10B, ümumi təklif isə 56097013924.83797 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 9,65M təşkil edir.

PLURcoin (PLUR) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində PLURcoin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə PLURcoin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə PLURcoin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə PLURcoin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0-22,74%
60 Gün$ 0-22,74%
90 Gün$ 0--

PLURcoin (PLUR) Nədir?

PLURcoin is a community-driven cryptocurrency designed to power transactions within the music, entertainment, and festival ecosystems. Built on secure and efficient blockchain technology, PLURcoin enables fast, transparent, and decentralized payments while fostering a global culture of Peace, Love, Unity, and Respect (PLUR) — values that have long been the foundation of dance music and festival culture around the world.

At its core, PLURcoin seeks to become the native digital currency of the entertainment industry, particularly within the electronic dance music (EDM) space. The project’s mission is to bring blockchain benefits to real-world communities that gather around music, art, and shared experiences. By offering an efficient and borderless means of payment, PLURcoin aims to make it easier for fans to buy event tickets, merchandise, and artist-related products, while reducing transaction fees and improving accessibility compared to traditional payment methods.

PLURcoin goes beyond just being a payment method — it is designed to create an entire ecosystem where fans, artists, and event organizers can engage in new and meaningful ways. Through the PLUR Wallet, token holders will soon have access to exclusive digital drops from leading EDM artists, including collectibles, unreleased music, and premium content. These initiatives will provide fans with deeper connections to the artists and events they love, while giving creators a new, blockchain-enabled channel to reward their supporters directly.

The project is actively pursuing partnerships with major EDM festivals around the world, seeking to integrate PLURcoin as a native payment solution at live events. This means fans may one day use PLURcoin not only for online purchases but also for on-site transactions, creating a seamless and modern festival experience. The PLURcoin roadmap also envisions community governance features, where token holders will be able to participate in decision-making processes, such as voting on future partnerships, event sponsorships, or charitable initiatives.

PLURcoin’s commitment to transparency, decentralization, and community participation sets it apart from many other cryptocurrencies. A significant portion of the token supply has already been burned to increase scarcity and demonstrate the team’s dedication to long-term value, while a portion of tokens remains locked for charitable purposes aligned with PLUR principles.

In summary, PLURcoin is about much more than cryptocurrency — it is about uniting a global community under a shared ethos of Peace, Love, Unity, and Respect, using blockchain technology to empower fans, artists, and organizers in the modern entertainment landscape.

PLURcoin (PLUR) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

PLURcoin Qiymət Proqnozu (USD)

PLURcoin (PLUR) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? PLURcoin (PLUR) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? PLURcoin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

PLURcoin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

PLUR Aktivindən Yerli Valyutalara

PLURcoin (PLUR) Tokenomikası

PLURcoin (PLUR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PLUR tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: PLURcoin (PLUR) Haqq;nda Suallar

Bugünkü PLURcoin (PLUR) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PLUR qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PLUR / USD cari qiyməti nədir?
PLUR / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
PLURcoin üçün bazar dəyəri nədir?
PLUR üçün bazar dəyəri $ 188,75K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PLUR aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PLUR aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,10B USD təşkil edir.
PLUR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PLUR ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PLUR qiyməti (ATL) nədir?
PLUR ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
PLUR ticarət həcmi nədir?
PLUR üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
PLUR bu il daha da yüksələcək?
PLUR bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PLUR qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:13:26 (UTC+8)

PLURcoin (PLUR) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

