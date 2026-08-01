Bugünkü canlı PLEB INDEX qiyməti 0 USD təşkil edir.PLEB bazar həddi 15,818.41 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində PLEB - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı PLEB INDEX qiyməti 0 USD təşkil edir.PLEB bazar həddi 15,818.41 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində PLEB - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!
Bu gün canlı PLEB INDEX (PLEB) qiyməti son 24 saat ərzində olan 8.37% dəyişkənlik ilə $ 0 təşkil edir. Cari PLEB - USD konvertasiya dərəcəsi PLEB üzrə $ 0 təşkil edir.
PLEB INDEX hazırda $ 15,818.41 bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və 1.00B PLEB dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində PLEB bazar aktivliyini əks etdirən $ 0 (aşağı) və $ 0 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 0, ən aşağı isə $ 0 təşkil edir.
Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində PLEB son bir saatda +8.57% və son 7 gündə -0.48% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi -- səviyyəsinə çatıb.
PLEB INDEX (PLEB) Bazar Məlumatları
$ 15.82K
$ 15.82K$ 15.82K
--
----
$ 15.82K
$ 15.82K$ 15.82K
1.00B
1.00B 1.00B
1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0
PLEB INDEX üzrə cari Bazar Dəyəri $ 15.82K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. PLEB üzrə dövriyyədə olan təklif 1.00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 15.82K təşkil edir.
PLEB INDEX qiymət tarixçəsi USD
24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
+8.57%
+8.37%
-0.48%
-0.48%
PLEB INDEX (PLEB) Qiymət Tarixçəsi USD
Bu gün ərzində PLEB INDEX / USD qiymət dəyişikliyi $ 0. Son 30 gündə PLEB INDEX / USD qiymət dəyişikliyi $ 0. Son 60 gündə PLEB INDEX / USD qiymət dəyişikliyi $ 0. Son 90 gündə PLEB INDEX / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Dövr
Dəyişiklik (USD)
Dəyişiklik (%)
Bu gün
$ 0
+8.37%
30 Gün
$ 0
-88.31%
60 Gün
$ 0
--
90 Gün
$ 0
--
PLEB INDEX üzrə Qiymət proqnozu
2030-cu il üçün PLEB INDEX (PLEB) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, PLEB üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ -- və artım faizi 0.00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün PLEB INDEX (PLEB) qiymət proqnozu
2040-cı ildə PLEB INDEX qiymətinin potensial olaraq 0.00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.
MEXC alətləri Real vaxt rejimli vəziyyət proqnozları və daha fərdiləşdirilmiş təhlil üçün istifadəçilər MEXC-nin Qiymət Proqnozu Alətindən və AI Bazar analizindən istifadə edə bilərlər.
Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın. 2026–2027 ilində PLEB INDEX qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? PLEB INDEX Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə PLEB qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.
MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!
İnsanlar, Həmçinin Soruşur: PLEB INDEX Haqqında Digər Suallar
2030-cu ildə 1 PLEB INDEX nə qədər olacaq?
Əgər PLEB INDEX illik 5% artım dərəcəsində olarsa, onun təxmini dəyəri 2027 ilinə qədər --, 2030-cu ilə qədər --, 2035-ci ilə qədər -- və 2040-cı ilə qədər -- göstəricisinə çata bilər. Faktiki gələcək qiymətlər bazarın qəbulundan, tənzimləyici inkişaflardan və makroiqtisadi şəraitdən asılı olsa da, bu rəqəmlər sabit mürəkkəb artım ssenarisini göstərir. Potensial PLEB INDEX qiymətlərinin və gözlənilən ROI-nin ətraflı illik təhlili üçün aşağıdakı tam proqnoz cədvəlinə baxa bilərsiniz.
Bu gün PLEB INDEX nə qədərdir?
Bu gün PLEB INDEX qiyməti -- təşkil edir. Bu gün, 30 gün, 60 gün və 90 günün tarixçəsini anlamaq üçün Qiymət tarixçəsi bölməmizə nəzər salın.
Hələ də PLEB INDEX Azərbaycan üçün yaxşı bir investisiya sayılır?
PLEB INDEX davamlı bazar iştirakı və ekosistemin inkişafı ilə aktiv şəkildə ticarət olunan kriptovalyuta olaraq qalır. Bununla belə, PLEB investisiyası kimi kriptovalyuta investisiyaları mahiyyət etibarilə dəyişkəndir və şəxsi risk qabiliyyətinizə uyğun olmalıdır. Maliyyə qərarları qəbul etməzdən və investisiya qoymazdan əvvəl həmişə müstəqil araşdırma aparın (DYOR) və bazar şərtlərini nəzərə alın.
Azərbaycan ərazisində PLEB INDEX üzrə gündəlik ticarət həcmi nə qədərdir?
-- dəyərində PLEB INDEX son 24 saat ərzində MEXC-də ticarət edilib.
Hazırda Azərbaycan üzrə PLEB INDEX qiyməti nə qədərdir?
Canlı PLEB qiyməti MEXC daxil olmaqla, əsas birjalardakı qlobal treydinq fəaliyyətinə əsaslanaraq real vaxt rejimində yenilənir. Likvidlik, treydinq həcmi və ümumi vəziyyətdəki dəyişikliklər səbəbindən bazar qiymətləri davamlı olaraq dəyişir. Ən son PLEB INDEX qiymətinə üstünlük verdiyiniz valyutada baxmaq üçün əlavə məlumat almaq məqsədilə PLEB qiymətinə nəzər salın.
Azərbaycan ərazisində PLEB INDEX qiymətinə nə təsir edir?
PLEB qiymətinə ümumi bazar vəziyyəti, treydinq həcmi, texnoloji inkişaflar və istifadəçi qəbulu tendensiyaları daxil olmaqla bir neçə əsas faktor təsir edir. Faiz dərəcəsinin dəyişməsi, likvidlik dövrləri və tənzimləyici siqnallar kimi daha geniş makroiqtisadi şərtlər də qiymətlərin hərəkətində mühüm rol oynayır.
Real vaxt rejimində bazar dəyişiklikləri və layihə yeniləmələri haqqında məlumatlı olmaq məqsədilə ən son analiz və kriptovalyuta məlumatları üçün MEXC Xəbərlərə daxil olun.
Hansı token MEXC-də ən yüksək ticarət həcminə malikdir?
Aşağıda MEXC-də 24 saatlıq ticarət həcminə görə cari ən çox ticarət edilən tokenlər verilmişdir. Canlı bazar məlumatlarına əsasən qiymətlər və fəaliyyət göstəricisi davamlı olaraq yenilənir.
Ən populyar token
Qiymət
Dəyişiklik
BTC
68,431.1
-0.16%
ETH
2,090.28
+0.23%
GOLD(XAUT)
4,470.47
-0.09%
USDC
1.00023
-0.02%
SOL
82.17
+0.31%
MEXC-də PLEB üzrə stop-itki və ya gəlir götürmə sifarişini necə yerləşdirə bilərəm?
MEXC riski avtomatik idarə etməyə kömək etmək üçün stop-itki və gəlir götürmə sifarişlərini dəstəkləyir.
1. Spot və ya Fyuçers treydinqi bölməsinə keçid edin və PLEB/USDT cütünü seçin.
2. Sifariş növü menyusundan “Stop-Limit” və ya “Tətik sifarişi” seçimini edin.
3. Tətik qiymətinizi (sifarişi aktivləşdirən səviyyə) və icra qiymətinizi (dolacağı qiymət) təyin edin.
4. Sifariş təfərrüatlarınızı təsdiqləyin və təqdim edin.
“Stop-itki” sifarişiniz PLEB INDEX qiyməti mövqeyinizə qarşı hərəkət edərsə aktivləşəcək, gəlir götürmə sifarişi isə hədəf mənfəət səviyyənizə çatdıqda avtomatik olaraq yerinə yetirilir.
Ətraflı nümunələr və təlimatlar üçün MEXC Spot Ticarət Bələdçisinə baş çəkin
Bu il PLEB INDEX qiyməti artacaq?
PLEB INDEX qiyməti bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Daha dərin təhlil üçün PLEB INDEX (PLEB) qiymət proqnozuna nəzər salın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-20 02:51:46 (UTC+8)
PLEB INDEX (PLEB) Vacib Sektor Yenilikləri
Tarix (UTC+8)
Növ
Məlumatlar
02-11 14:20:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21
Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00
Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00
Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00
Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın.
Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.