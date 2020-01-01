Pivot AI ($PIVOT) Tokenomikası
Pivot AI ($PIVOT) Məlumatları
Maximize Crypto Trading With Ai-Driven Analysis In the fast-paced world of cryptocurrency trading, staying ahead requires precision, speed, and intelligence. Pivot AI revolutionizes the trading experience by combining cutting-edge AI-driven analysis with intuitive tools to empower traders of all skill levels. Whether you're a seasoned professional or just starting out, Pivot AI equips you with the data and insights you need to make smarter, faster decisions.
At the heart of Pivot AI lies its ability to transform complex market data into actionable strategies. Our platform’s intelligent features analyze trends, predict market movements, and optimize your trades in real time. With lightning-fast setup and an intuitive design, Pivot AI ensures that you can seamlessly integrate its tools into your workflow, allowing you to focus on what matters most—maximizing your profits.
Beyond analysis, Pivot AI enhances your trading efficiency by streamlining every aspect of your process. From workflow optimization to real-time alerts, our platform eliminates unnecessary complexity, giving you the edge you need in an ever-changing market. Experience a new era of crypto trading with Pivot AI—where innovation meets opportunity.
Pivot AI ($PIVOT) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Pivot AI ($PIVOT) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Pivot AI ($PIVOT) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Pivot AI ($PIVOT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum $PIVOT token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
$PIVOT tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq $PIVOT tokenomikasını başa düşdünüzsə, $PIVOT tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
$PIVOT Qiymət Proqnozu
$PIVOT kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? $PIVOT qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.