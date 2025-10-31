Bugünkü canlı Pinto Coin qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PINTO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PINTO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Pinto Coin qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PINTO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PINTO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Pinto Coin Logosu

Pinto Coin Qiyməti (PINTO)

Siyahıya alınmadı

1 PINTO / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+1,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Pinto Coin (PINTO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:12:15 (UTC+8)

Pinto Coin (PINTO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,30%

+1,00%

-8,44%

-8,44%

Pinto Coin (PINTO) canlı qiyməti --. PINTO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PINTO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PINTO son bir saat ərzində -0,30%, 24 saat ərzində +1,00% və son 7 gündə isə -8,44% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Pinto Coin (PINTO) Bazar Məlumatları

$ 76,35K
$ 76,35K$ 76,35K

--
----

$ 76,35K
$ 76,35K$ 76,35K

999,99M
999,99M 999,99M

999.991.266,916245
999.991.266,916245 999.991.266,916245

Pinto Coin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 76,35K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. PINTO üzrə dövriyyədə olan təklif 999,99M, ümumi təklif isə 999991266.916245 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 76,35K təşkil edir.

Pinto Coin (PINTO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Pinto Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Pinto Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Pinto Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Pinto Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+1,00%
30 Gün$ 0-71,12%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Pinto Coin (PINTO) Nədir?

$PINTO is positioning itself as Africa’s leading token, powered by the cultural reach of FatboyAnimations, one of the continent’s most influential digital creators, with over 2M followers on TikTok and 800K on Instagram. Built on Solana, $PINTO blends internet humor, community participation, and accessible tools to engage and reward a new generation of African users entering Web3. With a mission rooted in culture and real-world impact, the project also channels part of its momentum toward charitable initiatives that support local communities. Led by a founder featured in Forbes, CNN, BBC, and Meta, $PINTO represents a new kind of Web3 movement, where memes meet meaning.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Pinto Coin (PINTO) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Pinto Coin Qiymət Proqnozu (USD)

Pinto Coin (PINTO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Pinto Coin (PINTO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Pinto Coin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Pinto Coin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

PINTO Aktivindən Yerli Valyutalara

Pinto Coin (PINTO) Tokenomikası

Pinto Coin (PINTO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PINTO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Pinto Coin (PINTO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Pinto Coin (PINTO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PINTO qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PINTO / USD cari qiyməti nədir?
PINTO / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Pinto Coin üçün bazar dəyəri nədir?
PINTO üçün bazar dəyəri $ 76,35K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PINTO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PINTO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,99M USD təşkil edir.
PINTO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PINTO ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PINTO qiyməti (ATL) nədir?
PINTO ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
PINTO ticarət həcmi nədir?
PINTO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
PINTO bu il daha da yüksələcək?
PINTO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PINTO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:12:15 (UTC+8)

Pinto Coin (PINTO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

