PigeonToken Qiyməti (PIQ)
--
+3,51%
-5,58%
-5,58%
PigeonToken (PIQ) canlı qiyməti --. PIQ son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PIQ üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, PIQ son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində +3,51% və son 7 gündə isə -5,58% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
PigeonToken üzrə cari Bazar Dəyəri $ 32,27K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. PIQ üzrə dövriyyədə olan təklif 15,00B, ümumi təklif isə 15000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 32,27K təşkil edir.
Bu gün ərzində PigeonToken / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə PigeonToken / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə PigeonToken / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə PigeonToken / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ 0
|+3,51%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Pigeon Token (PIQ) is a digital asset project aimed at combining the humor and popularity of memes with real-world value. Pigeon Token $PIQ is part of the Pigeon Quest NFT initiative, an evolving collection of handmade artworks created with precision and care. Unlike traditional meme coins, Pigeon Token offers utility and real-world applications beyond entertainment. Through $PIQ, holders can purchase merchandise items related to the Pigeon Quest project, creating a tangible link between digital assets and physical products.
The Pigeon Quest team launched the token with the support of Memeted and initially added liquidity on VVS Finance. The project later expanded by adding additional liquidity on Ebisu’s Bay, where its NFT collections are also listed. The team is actively building within the Cronos ecosystem and recently achieved whitelisting on VVS Finance, a milestone that supports its ongoing growth and integration within the CroFam community.
