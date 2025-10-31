Bugünkü canlı PickleCharts Token qiyməti 0,00166784 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PCC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PCC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı PickleCharts Token qiyməti 0,00166784 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PCC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PCC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

PickleCharts Token Qiyməti (PCC)

Siyahıya alınmadı

1 PCC / USD Canlı Qiyməti:

$0,00166784
$0,00166784$0,00166784
-4,40%1D
mexc
USD
PickleCharts Token (PCC) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:11:36 (UTC+8)

PickleCharts Token (PCC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00165932
$ 0,00165932$ 0,00165932
24 saat Aşağı
$ 0,00174531
$ 0,00174531$ 0,00174531
24 saat Yüksək

$ 0,00165932
$ 0,00165932$ 0,00165932

$ 0,00174531
$ 0,00174531$ 0,00174531

$ 0,00764956
$ 0,00764956$ 0,00764956

$ 0,00165932
$ 0,00165932$ 0,00165932

--

-4,43%

-34,04%

-34,04%

PickleCharts Token (PCC) canlı qiyməti $0,00166784. PCC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00165932 və ən yüksək $ 0,00174531 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PCC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00764956, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00165932 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PCC son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -4,43% və son 7 gündə isə -34,04% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

PickleCharts Token (PCC) Bazar Məlumatları

$ 27,93K
$ 27,93K$ 27,93K

--
----

$ 32,94K
$ 32,94K$ 32,94K

16,75M
16,75M 16,75M

19.748.163,33791203
19.748.163,33791203 19.748.163,33791203

PickleCharts Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 27,93K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. PCC üzrə dövriyyədə olan təklif 16,75M, ümumi təklif isə 19748163.33791203 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 32,94K təşkil edir.

PickleCharts Token (PCC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində PickleCharts Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə PickleCharts Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0004812015.
Son 60 gündə PickleCharts Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0009631827.
Son 90 gündə PickleCharts Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-4,43%
30 Gün$ -0,0004812015-28,85%
60 Gün$ -0,0009631827-57,75%
90 Gün$ 0--

PickleCharts Token (PCC) Nədir?

PickleCharts Token (PCC) is the native utility token powering Pickle Charts, a revolutionary DeFi trading platform designed to solve critical challenges in decentralized finance. Built on Binance Smart Chain with a fixed supply of 20 million tokens, PCC features enterprise-grade security with a 9.6/10 security score and 98% bot protection effectiveness. The platform combines real-time honeypot detection with 99.7% accuracy, comprehensive token analytics, interactive wallet bubble maps, and advanced security tools. PCC employs a deflationary tokenomics model with a 3% tax on LP sells only, automatically distributing rewards to stakers while burning tokens to reduce supply. The project features professional 2-year team vesting, anti-bot protection mechanisms, and multiple utility layers including premium platform access, enhanced analytics, token promotion opportunities, and roadmap participation for involved users.

PickleCharts Token (PCC) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

PickleCharts Token Qiymət Proqnozu (USD)

PickleCharts Token (PCC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? PickleCharts Token (PCC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? PickleCharts Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

PickleCharts Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

PCC Aktivindən Yerli Valyutalara

PickleCharts Token (PCC) Tokenomikası

PickleCharts Token (PCC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PCC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: PickleCharts Token (PCC) Haqq;nda Suallar

Bugünkü PickleCharts Token (PCC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PCC qiyməti 0,00166784 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PCC / USD cari qiyməti nədir?
PCC / USD cari qiyməti $ 0,00166784 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
PickleCharts Token üçün bazar dəyəri nədir?
PCC üçün bazar dəyəri $ 27,93K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PCC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PCC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 16,75M USD təşkil edir.
PCC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PCC ATH qiyməti olan 0,00764956 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PCC qiyməti (ATL) nədir?
PCC ATL qiyməti olan 0,00165932 USD dəyərinə endi.
PCC ticarət həcmi nədir?
PCC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
PCC bu il daha da yüksələcək?
PCC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PCC qiymət proqnozuna baxın.
PickleCharts Token (PCC) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

