Pi Network Dog Qiyməti (PIDOG)
-1,03%
-2,46%
+5,60%
+5,60%
Pi Network Dog (PIDOG) canlı qiyməti --. PIDOG son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PIDOG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00000252, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, PIDOG son bir saat ərzində -1,03%, 24 saat ərzində -2,46% və son 7 gündə isə +5,60% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
Pi Network Dog üzrə cari Bazar Dəyəri $ 237,77K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. PIDOG üzrə dövriyyədə olan təklif 5,23T, ümumi təklif isə 31415828111823.04 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,43M təşkil edir.
Bu gün ərzində Pi Network Dog / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Pi Network Dog / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Pi Network Dog / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Pi Network Dog / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ 0
|-2,46%
|30 Gün
|$ 0
|-11,47%
|60 Gün
|$ 0
|+4,26%
|90 Gün
|$ 0
|--
PIDOG is a community-driven meme coin created with the mission to promote and actively support the Pi Network ecosystem. Designed to be more than just a typical meme coin, PIDOG aims to amplify awareness and foster deeper engagement with the Pi Network by leveraging its fun, relatable, and engaging branding. The project recognizes the immense potential of combining the viral nature of meme culture with the ever-growing crypto community, creating an avenue for Pi Network users to connect with the broader cryptocurrency space in a unique and innovative way.
By acting as both a promotional tool and a community symbol, PIDOG seeks to bridge the gap between lighthearted crypto entertainment and meaningful blockchain adoption. Its playful yet purpose-driven approach makes it stand out, ensuring that it not only appeals to crypto enthusiasts but also resonates with Pi Network’s global community of millions of users. Through this synergy, PIDOG continues to grow as a vibrant and influential presence within the crypto landscape.
Pi Network Dog (PIDOG) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Pi Network Dog (PIDOG) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Pi Network Dog üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.
Pi Network Dog qiymət proqnozunu indi yoxlayın!
Pi Network Dog (PIDOG) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PIDOG tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|10-31 05:09:00
|Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
|10-31 01:38:24
|Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
|10-30 11:46:23
|Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
|10-30 07:20:09
|Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
|10-28 21:35:49
|Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
|10-28 14:23:33
|Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
