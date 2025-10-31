Bugünkü canlı Phaser Beary qiyməti 0,00004666 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PHASER / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PHASER qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Phaser Beary qiyməti 0,00004666 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PHASER / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PHASER qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Phaser Beary Logosu

Phaser Beary Qiyməti (PHASER)

1 PHASER / USD Canlı Qiyməti:

+8,90%1D
Phaser Beary (PHASER) Canlı Qiymət Qrafiki
Phaser Beary (PHASER) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
Phaser Beary (PHASER) canlı qiyməti $0,00004666. PHASER son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00004266 və ən yüksək $ 0,00006479 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PHASER üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00035804, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00001422 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PHASER son bir saat ərzində -0,00%, 24 saat ərzində +9,38% və son 7 gündə isə +58,97% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Phaser Beary (PHASER) Bazar Məlumatları

Phaser Beary üzrə cari Bazar Dəyəri $ 46,66K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. PHASER üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 46,66K təşkil edir.

Phaser Beary (PHASER) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Phaser Beary / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Phaser Beary / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000538631.
Son 60 gündə Phaser Beary / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000129755.
Son 90 gündə Phaser Beary / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+9,38%
30 Gün$ +0,0000538631+115,44%
60 Gün$ -0,0000129755-27,80%
90 Gün$ 0--

Phaser Beary (PHASER) Nədir?

Meet the Phaser Beary The laziest bear to ever accidentally mint himself into the XRP blockchain. He’s not your average pixel-pumped NFT character. Nope. He’s unbothered, unimpressed, and perpetually halfway between a nap and existential dread. Born from pure indifference and running on low energy (literally and emotionally), Phaser Beary doesn’t chase hype – hype chases him and gives up halfway. With his half-lidded stare and resting “meh” face, this bear is a satirical middle paw to all the try-hard NFT projects flooding your feed. The official meme token of $Phaser Beary, the internet’s most gloriously unmotivated bear. Accidentally minted into the XRP Ledger during what was probably a nap, this bear didn’t set out to make a token… but here it is. Why? Because effort is overrated and utility is a scam (probably). $Phaser Beary isn’t here to pump your bags. He’s here to lie down and mildly exist in digital form – somewhere between hibernation and existential dread. He has no roadmap, no use case, and absolutely no interest in being “the next big thing.“ And that’s exactly why he might be. Forget staking, farming, or whatever buzzword is trending this week. $Phaser runs on vibes and sarcasm – and thanks to the XRP Ledger, it’s fast, cheap, and eco-friendly (because even lazy bears hate paying gas fees).

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Phaser Beary (PHASER) Mənbəyi

Phaser Beary Qiymət Proqnozu (USD)

Phaser Beary (PHASER) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Phaser Beary (PHASER) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Phaser Beary üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Phaser Beary qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

PHASER Aktivindən Yerli Valyutalara

Phaser Beary (PHASER) Tokenomikası

Phaser Beary (PHASER) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PHASER tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Phaser Beary (PHASER) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Phaser Beary (PHASER) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PHASER qiyməti 0,00004666 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PHASER / USD cari qiyməti nədir?
PHASER / USD cari qiyməti $ 0,00004666 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Phaser Beary üçün bazar dəyəri nədir?
PHASER üçün bazar dəyəri $ 46,66K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PHASER aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PHASER aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
PHASER üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PHASER ATH qiyməti olan 0,00035804 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PHASER qiyməti (ATL) nədir?
PHASER ATL qiyməti olan 0,00001422 USD dəyərinə endi.
PHASER ticarət həcmi nədir?
PHASER üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
PHASER bu il daha da yüksələcək?
PHASER bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PHASER qiymət proqnozuna baxın.
Phaser Beary (PHASER) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

