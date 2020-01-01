PewPew (PEWPEW) Tokenomikası
This is a meme coin project founded on the ideals of pure decentralization, without any predefined utility, corporate backing, or central leadership. It symbolizes a grassroots movement powered entirely by its fast-growing community. The token serves as a cultural icon in the Web3 space, representing freedom, digital identity, and collective creativity in an open ecosystem. The project has been fully taken over by the community, with no centralized team or core leadership.
PewPew (PEWPEW) Tokenomikası və Qiymət Analizi
PewPew (PEWPEW) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
PewPew (PEWPEW) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
PewPew (PEWPEW) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum PEWPEW token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
PEWPEW tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq PEWPEW tokenomikasını başa düşdünüzsə, PEWPEW tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
PEWPEW Qiymət Proqnozu
PEWPEW kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? PEWPEW qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
