Bugünkü canlı Perps DAO qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PERPS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PERPS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Perps DAO qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PERPS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PERPS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

PERPS Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PERPS Qiymət Məlumatları

PERPS Rəsmi Veb-saytı

PERPS Tokenomikası

PERPS Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Perps DAO Logosu

Perps DAO Qiyməti (PERPS)

Siyahıya alınmadı

1 PERPS / USD Canlı Qiyməti:

$0,00034789
$0,00034789$0,00034789
-5,90%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Perps DAO (PERPS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:10:55 (UTC+8)

Perps DAO (PERPS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00577625
$ 0,00577625$ 0,00577625

$ 0
$ 0$ 0

-0,23%

-5,97%

-13,23%

-13,23%

Perps DAO (PERPS) canlı qiyməti --. PERPS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PERPS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00577625, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PERPS son bir saat ərzində -0,23%, 24 saat ərzində -5,97% və son 7 gündə isə -13,23% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Perps DAO (PERPS) Bazar Məlumatları

$ 347,40K
$ 347,40K$ 347,40K

--
----

$ 347,40K
$ 347,40K$ 347,40K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Perps DAO üzrə cari Bazar Dəyəri $ 347,40K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. PERPS üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 347,40K təşkil edir.

Perps DAO (PERPS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Perps DAO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Perps DAO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Perps DAO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Perps DAO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-5,97%
30 Gün$ 0-49,14%
60 Gün$ 0-84,46%
90 Gün$ 0--

Perps DAO (PERPS) Nədir?

PerpsDAO is a decentralized perpetuals trading platform operating on 12 blockchains, including Arbitrum, Optimism, Base, Mantle, Ethereum, SEI, Morph, Sonic, Story, Abstract, BNB Smart Chain, and Solana. It allocates 93% of trading fees to buy back the $PERPS token, distributing these tokens to active traders as rewards, while the remainder supports the treasury. The platform offers incentives such as volume-based rewards, airdrops, leaderboard bonuses, fee discounts for high-volume and staked traders, and a referral program granting 20% of fees and trading points from referred users.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Perps DAO (PERPS) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Perps DAO Qiymət Proqnozu (USD)

Perps DAO (PERPS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Perps DAO (PERPS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Perps DAO üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Perps DAO qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

PERPS Aktivindən Yerli Valyutalara

Perps DAO (PERPS) Tokenomikası

Perps DAO (PERPS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PERPS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Perps DAO (PERPS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Perps DAO (PERPS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PERPS qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PERPS / USD cari qiyməti nədir?
PERPS / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Perps DAO üçün bazar dəyəri nədir?
PERPS üçün bazar dəyəri $ 347,40K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PERPS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PERPS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
PERPS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PERPS ATH qiyməti olan 0,00577625 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PERPS qiyməti (ATL) nədir?
PERPS ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
PERPS ticarət həcmi nədir?
PERPS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
PERPS bu il daha da yüksələcək?
PERPS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PERPS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:10:55 (UTC+8)

Perps DAO (PERPS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.682,14
$109.682,14$109.682,14

+1,83%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.838,21
$3.838,21$3.838,21

+1,70%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03140
$0,03140$0,03140

+25,34%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,35
$185,35$185,35

+0,14%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.838,21
$3.838,21$3.838,21

+1,70%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.682,14
$109.682,14$109.682,14

+1,83%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,35
$185,35$185,35

+0,14%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4821
$2,4821$2,4821

+1,15%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18477
$0,18477$0,18477

+2,26%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002900
$0,002900$0,002900

-42,00%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00968
$0,00968$0,00968

-3,20%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002534
$0,0002534$0,0002534

+305,44%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0049104
$0,0049104$0,0049104

+5.356,00%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0591
$0,0591$0,0591

+1.746,87%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000034990
$0,0000000000000000000000034990$0,0000000000000000000000034990

+599,80%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,27825
$0,27825$0,27825

+124,23%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,039426
$0,039426$0,039426

+111,74%