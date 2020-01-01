Percy Verence (PERCY) Tokenomikası
Percy Verence (PERCY) Məlumatları
The Percy Verence token represent the new PathOfExile game character of Elon Musk.
Yet it also represents a character that shows resilience and strength despite the many roadblocks and set backs he ensures during his Journey.
Percy Verence embodies the desire to achieve your goals at all costs and the undrainable energy one can provide to keep on going.
Percy Verence represents the power of community engagement in the digital age.
Percy Verence has become a cultural icon within the tech and crypto communities, representing a blend of technology, finance, and popular culture. It showcases how figures in tech can become part of the broader cultural narrative, affecting not just tech enthusiasts but also mainstream media and public perception of technology and finance.
Percy Verence, as a character, encapsulates the spirit of innovation, the joy of community, the risks of speculation, and the cultural interplay between technology and entertainment in the modern digital landscape.
Percy Verence (PERCY) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Percy Verence (PERCY) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Percy Verence (PERCY) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Percy Verence (PERCY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum PERCY token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
PERCY tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq PERCY tokenomikasını başa düşdünüzsə, PERCY tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.