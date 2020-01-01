PEPURAI (PEPURAI) Tokenomikası
Pepurai Token is an ERC-20 token on the Ethereum network. It is a community-driven token that combines the love for Japanese culture and art. It is the first token that merges the 'Pepe-mania' phenomenon with Japanese culture as a single meme. The name Pepurai stands for PEPE + Samurai. As a community-driven token, we believe that power and knowledge belong to the believers and those who support their community and the project. The Pepurai community keeps on growing, building, and bringing new ideas every day, and the possibilities are limitless as we say: It only takes one person to mobilize a community and inspire change. Even if you don’t feel like you have it in you, it’s in you. You have to believe in yourself. People will see your vision and passion and follow you.
PEPURAI (PEPURAI) Tokenomikası və Qiymət Analizi
PEPURAI (PEPURAI) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
PEPURAI (PEPURAI) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
PEPURAI (PEPURAI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum PEPURAI token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
PEPURAI tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq PEPURAI tokenomikasını başa düşdünüzsə, PEPURAI tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.