PEPPA (PEPPA) Tokenomikası

PEPPA (PEPPA) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
PEPPA (PEPPA) Məlumatları

What is the project about?

All jokes aside, here is a rough sketch of $PEPPA path ahead. We dont wan’t to give everything away on day 1, Expect a lot of the surprises along the way ;)

The most adorable and hilarious meme coin in the ERC blockchain. In this whimsical adventure, you'll laugh, squeal, and invest! An astounding 100% of the tokens jumped into the muddy puddle of the liquidity pool, while LP tokens took a delightful dip in the burn bin. And guess what? The contract itself has been renounced, leaving no trace of piggy business! 19.5% worth $166,000 has been bought by $PEPPA and sent to Binance wallet 12, patiently waiting for future adventures #WINK # BINANCE

Rəsmi Veb-sayt:
https://peppacoin.ai/

PEPPA (PEPPA) Tokenomikası və Qiymət Analizi

PEPPA (PEPPA) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 0,00
$ 0,00
Ümumi Təchizat:
$ 69,42T
$ 69,42T
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 0,00
$ 0,00
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 206,24K
$ 206,24K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0
$ 0
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0
$ 0
Cari Qiymət:
$ 0
$ 0

PEPPA (PEPPA) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

PEPPA (PEPPA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum PEPPA token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

PEPPA tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq PEPPA tokenomikasını başa düşdünüzsə, PEPPA tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

PEPPA Qiymət Proqnozu

PEPPA kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? PEPPA qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.