This project is about Pépito The black Cat whose movements in and out of his home are automatically tracked by a camera linked to his Twitter bot account @PepitoTheCat. The cat has been a trending topic on the platform since 2016, resurfacing in July 2023 as people began to comment as ironic fans of the cat eagerly waiting for his return home or mourning his departure. Pepito has also become the subject of numerous fan art depictions over the years.
The French Clément Storck started the Twitter account @PepitoTheCat on July 2011 after he created an online tool that can send notifications for life events, like when his cat passed through the door, "you can get a notification, send a Tweet, get an email," he explained to Vice in a November 18th, 2016, article.
Pepito (PEPITO) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Pepito (PEPITO) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Pepito (PEPITO) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Pepito (PEPITO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum PEPITO token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
PEPITO tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq PEPITO tokenomikasını başa düşdünüzsə, PEPITO tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.