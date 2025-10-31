Bugünkü canlı PepeVerse qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PVRSE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PVRSE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı PepeVerse qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PVRSE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PVRSE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

PVRSE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PVRSE Qiymət Məlumatları

PVRSE Whitepaper

PVRSE Rəsmi Veb-saytı

PVRSE Tokenomikası

PVRSE Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

PepeVerse Logosu

PepeVerse Qiyməti (PVRSE)

Siyahıya alınmadı

1 PVRSE / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-4,40%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
PepeVerse (PVRSE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:10:31 (UTC+8)

PepeVerse (PVRSE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,25%

-4,41%

-7,17%

-7,17%

PepeVerse (PVRSE) canlı qiyməti --. PVRSE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PVRSE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PVRSE son bir saat ərzində -0,25%, 24 saat ərzində -4,41% və son 7 gündə isə -7,17% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

PepeVerse (PVRSE) Bazar Məlumatları

$ 73,10K
$ 73,10K$ 73,10K

--
----

$ 73,10K
$ 73,10K$ 73,10K

999,76M
999,76M 999,76M

999.755.198,531688
999.755.198,531688 999.755.198,531688

PepeVerse üzrə cari Bazar Dəyəri $ 73,10K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. PVRSE üzrə dövriyyədə olan təklif 999,76M, ümumi təklif isə 999755198.531688 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 73,10K təşkil edir.

PepeVerse (PVRSE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində PepeVerse / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə PepeVerse / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə PepeVerse / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə PepeVerse / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-4,41%
30 Gün$ 0-28,68%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

PepeVerse (PVRSE) Nədir?

PepeVerse is a community-driven brand that blends NFTs, play-to-earn gaming, IRL drops such as rosin gummies and merch, and culture marketing into a single ecosystem. Launched in January 2025, the project was built to be unruggable, transparent, and long lasting. PepeVerse has active community channels, ongoing NFT initiatives, and partnerships that integrate directly into play-to-earn gaming. Real-world art collaborations, including murals, connect the digital brand to offline culture. Mint proceeds and ecosystem revenue are continually reinvested into growth initiatives that support $PVRSE awareness, liquidity, and long-term stability.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

PepeVerse (PVRSE) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

PepeVerse Qiymət Proqnozu (USD)

PepeVerse (PVRSE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? PepeVerse (PVRSE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? PepeVerse üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

PepeVerse qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

PVRSE Aktivindən Yerli Valyutalara

PepeVerse (PVRSE) Tokenomikası

PepeVerse (PVRSE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PVRSE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: PepeVerse (PVRSE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü PepeVerse (PVRSE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PVRSE qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PVRSE / USD cari qiyməti nədir?
PVRSE / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
PepeVerse üçün bazar dəyəri nədir?
PVRSE üçün bazar dəyəri $ 73,10K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PVRSE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PVRSE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,76M USD təşkil edir.
PVRSE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PVRSE ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PVRSE qiyməti (ATL) nədir?
PVRSE ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
PVRSE ticarət həcmi nədir?
PVRSE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
PVRSE bu il daha da yüksələcək?
PVRSE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PVRSE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:10:31 (UTC+8)

PepeVerse (PVRSE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.675,92
$109.675,92$109.675,92

+1,82%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.839,53
$3.839,53$3.839,53

+1,74%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03155
$0,03155$0,03155

+25,94%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,40
$185,40$185,40

+0,17%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.839,53
$3.839,53$3.839,53

+1,74%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.675,92
$109.675,92$109.675,92

+1,82%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,40
$185,40$185,40

+0,17%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4824
$2,4824$2,4824

+1,16%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18478
$0,18478$0,18478

+2,27%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002900
$0,002900$0,002900

-42,00%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00968
$0,00968$0,00968

-3,20%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002534
$0,0002534$0,0002534

+305,44%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0048969
$0,0048969$0,0048969

+5.341,00%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0637
$0,0637$0,0637

+1.890,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000034990
$0,0000000000000000000000034990$0,0000000000000000000000034990

+599,80%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,27582
$0,27582$0,27582

+122,27%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,039548
$0,039548$0,039548

+112,39%