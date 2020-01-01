Pepe Undead (PEPEZ) Tokenomikası
One dark night, a cunning digital virus managed to infiltrate PepeCoin's system. Little by little, the virus began to corrupt the code of the cryptocurrency, transforming it into something never seen before, Pepe Undead.
🦠 As the virus spread, transactions with PepeCoin failed and gave errors. Prices fluctuated wildly and the tokens acted as if they were possessed.
🐸 Quickly, Pepe Undead, the first memecoin that infected its rival Pepe to end his leadership, caught the attention of the community and gained great popularity. It will not stop infecting Pepe until it overcomes him, then it will go after the dogs.
🌕 You can't kill someone who is already dead, join #PepeUndead in his infection.
Pepe Undead (PEPEZ) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Pepe Undead (PEPEZ) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Pepe Undead (PEPEZ) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Pepe Undead (PEPEZ) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum PEPEZ token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
PEPEZ tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq PEPEZ tokenomikasını başa düşdünüzsə, PEPEZ tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.