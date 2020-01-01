Pepe the Frog (PEPEBNB) Tokenomikası
Pepe the Frog (PEPEBNB) Məlumatları
PepeBNB is a community-driven memecoin that pays homage to the popular meme character Pepe the Frog, known for breaking the internet with his quirky and irreverent personality. As a meme token, PepeBNB is built on the fundamental of a strong and active community, with a shared love of memes, humor, and all things internet culture.
PepeBNB is designed to be a fun and lighthearted alternative to traditional cryptocurrencies, offering users a unique and playful way to participate in the crypto market. Users can buy and sell PepeBNB on various cryptocurrency exchanges, as well as use it to make purchases and transactions within the PepeBNB community.
But PepeBNB is more than just a memecoin. It's a community of like-minded individuals who share a passion for memes and internet culture. The platform offers a space where members can connect with each other, share their favorite memes, and engage in discussions about all things internet-related.
As a community-driven token, PepeBNB is built on the principle of decentralization, with no central authority or control. Anyone can participate in the network as a validator, helping to verify transactions and maintain the integrity of the blockchain.
Overall, PepeBNB is a fun and innovative way to participate in the world of cryptocurrencies, built on the strong foundation of a passionate and active community. Whether you're a seasoned crypto investor or a newcomer to the space, PepeBNB offers a unique and engaging way to explore the world of memecoins and internet culture.
Pepe the Frog (PEPEBNB) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Pepe the Frog (PEPEBNB) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Pepe the Frog (PEPEBNB) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum PEPEBNB token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
PEPEBNB tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.