Pepe Chain (PC) Tokenomikası
What is Pepe Chain The $PC chain is a Layer-2 EVM compatible chain that uses $PEPE as the gas fee token.
With lightning-fast transaction speeds and unparalleled scalability, Pepe Chain empowers seamless integration of decentralized applications (DApps) and smart contracts.
Built on a robust consensus mechanism, our project ensures enhanced security and immutability, safeguarding users’ assets. Embracing interoperability, Pepe Chain enables seamless communication with other blockchains, fostering a connected and inclusive blockchain ecosystem.
Join us in shaping the future of decentralized finance and ushering in a new era of blockchain innovation with Pepe chain.
Project Features
Layer 2 Blockchain $PEPE Gas Cheap and fast
Tokenomics $PC and $PEPE are the two paramount tokens in the PepeChain ecosystem. $PC will be the governance token of PepeChain and $PEPE will be used for gas fees.
The contract was designed in order to be self-sustaining and to be scalable and expandable. Total Supply: 420.69T Tax: 2/2
Pepe Chain (PC) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Pepe Chain (PC) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Pepe Chain (PC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum PC token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
PC tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq PC tokenomikasını başa düşdünüzsə, PC tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
PC Qiymət Proqnozu
PC kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? PC qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.